G20: se csoportkép, se zárónyilatkozat

Komoly ellentétek miatt közös közlemény nélkül ér véget a G20 csoport kétnapos atlantai külügyminiszteri találkozója - közölték diplomáciai források

A legfőbb vitapont Oroszország ukrajnai háborúja, valamint az a hajthatatlan orosz álláspont jelenti, hogy ellenzi Lengyelország fölvételét a G20-ak csoportjába.

A feszültséget jól mutatta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter, a találkozó soros elnöke, lemondta a hagyományos csoportképet, miután több európai diplomata bojkottal fenyegetőzött Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte miatt.

Több résztvevő nehezményezte továbbá, hogy az amerikai kormányzat nem hívta meg az atlantai ülésre Dél-Afrikát, amely amúgy tagja a G20-aknak.

A G20-ak a világ legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságait tömörít csoport. A G20-ak a globális GDP mintegy 85 százalékát és a világ népességének kétharmadát képviselik