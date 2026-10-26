Megszólalt Moszkva Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkári jelöléséről

„Nincsenek korlátozások, nem zárjuk ki más jelöltek megjelenését" – mondta Alimov arra a kérdésre válaszolva, hogy technikailag vajon lehetséges-e Orbán jelölése a posztra.

Kifejtette, hogy eljárási szempontból az országok még mindig állíthatnak főtitkárjelölteket, annak ellenére, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) már több próbaszavazást tartottak.

Alimov az Interfax kérdésére válaszolva elmondta, hogy a BT-ben egyelőre nem vitatták meg a magyar politikus jelölését, amelynek híréről az orosz fél is a sajtóból értesült.

„Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok, sem Kína nem fogja Orbánt jelölni, mert mi az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai vagyunk, és senkit sem jelölünk az ENSZ főtitkári posztjára" -nyilatkozott.

A helyettes tárcavezető szerint amennyiben hinni lehet a sajtóban megjelenteknek, akkor „azoknak, akik e kezdeményezés mögött állnak, valószínűleg keresniük kell egy olyan államot, amely vállalja ezt a megtisztelő feladatot".

„Amint ez megtörténik, akkor megvizsgáljuk a megbeszélés és a konzultáció lehetőségeit. Kétségtelen, hogy minden, a főtitkári posztra hivatalosan jelölt személyt megvitatunk" – hangoztatta Alimov.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország mennyire lenne elégedett Orbánnal az ENSZ új főtitkáraként, a miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy Oroszország tiszteletben tartja a régiók közötti földrajzi rotáció elvét.

„Az elv nem hivatalos, de létezik. Ennek megfelelően ezúttal a latin-amerikai régió és a karibi államok képviselőjének kell betöltenie a főtitkári posztot. Ha kimerülnek a jelöltek kiválasztásának lehetőségei e régióból, akkor megnézzük, merre haladjunk tovább" – mondta, hozzátéve, hogy akár latin-amerikai államok is jelölhetik Orbánt főtitkárnak, mivel egy adott országnak nem feltétlenül kell a saját állampolgárát jelölnie.

A The Wall Street Journal egy meg nem nevezett amerikai diplomatára hivatkozva azt írta, hogy a terv, amelyet Oroszország és Kína is támogat, és a 15 tagú BT-ben nyolc szavazatra is számíthat, a végleges döntésre vár. A lap szerint Orbán nem kívánt nyilatkozni.

António Guterres jelenlegi főtitkár második ötéves mandátuma december 31-én jár le. Az ENSZ nem hivatalos regionális rotációs rendszere alapján, mint arra a Council on Foreign Relations amerikai agytröszt egy korábbi háttéranyaga is rámutatott, nagy a valószínűsége annak, hogy a latin-amerikai és karibi régióból származó jelöltet választanak ki.

A posztra jelenleg Ivonne A-Baki, Ecuador volt egyesült államokbeli, franciaországi és katari nagykövete, María Fernanda Espinosa Garcés, az ENSZ Közgyűlésének volt elnöke, volt ecuadori külügy- és védelmi miniszter, Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, volt argentin diplomata, Rebeca Grynspan Mayufis, Costa Rica volt alelnöke, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) főtitkára, Olara Otunnu, az ENSZ volt főtitkárhelyettese, volt ugandai külügyminiszter, Carolyn Rodrigues Birkett, Guyana jelenlegi állandó ENSZ-képviselője, volt külügyminiszter, és Lana Nusszeibeh, az Egyesült Arab Emírségek politikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese és tárcavezetői különmegbízottja jelölt.

Nussziebeh múlt héten szállt be a küzdelembe, miután a versenyben patthelyzet alakult ki, mert az összes jelölt legkevesebb két „nem" szavazatot kapott az ENSZ BT állandó tagjaitól. A Biztonsági Tanácsban szerdán tartanak újabb próbaszavazást.