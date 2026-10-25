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Az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia óriásplakát Szabadkán 2026. október 23-án. Szerbiában október 25-én elõrehozott parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: Molnár Edvárd

Rekordérdeklődés a szerb választásokon

Infostart / MTI

A választásra jogosultak 19,72 százaléka adta le a szavazatát vasárnap délelőtt tíz óráig Szerbiában a Köztársasági Választási Bizottság hivatalos adatai szerint. A legutóbbi, 2023. december 17-i parlamenti választáson ugyanebben az időpontban 9,94 százalékos volt a részvétel. Az előrehozott parlamenti választáson már kora reggel hosszú sorok alakultak ki több szavazóhelyiségnél, valamint a Koszovóból Szerbiába vezető határátkelőkön.

Vladimir Dimitrijevic, a RIK elnöke első sajtótájékoztatóján közölte, hogy a szavazóhelyiségek többsége időben, reggel hét órakor megnyílt, néhány helyen azonban a választók nagy száma, illetve a szavazatszámláló bizottságok előkészületei miatt kisebb késés volt.

A koszovói szerbek közül is sokan indultak útnak, hogy Szerbiában leadják szavazatukat. A koszovói határigazgatási központ délelőtt fél tíz előtt közzétett adatai szerint Jarinjénél három órát, Merdarénál két órát, Brnjaknál 50 percet, Dheu i Bardhenál pedig 80 percet kellett várakozniuk az átkelőknek. A koszovói szerb választópolgárok számára négy dél-szerbiai településen, Vranjéban, Kursumlijában, Raskában és Tutinban összesen 60 szavazóhelyiséget jelöltek ki.

A választás menetét 26 hazai és 57 külföldi szervezet, illetve intézmény összesen 16 271 regisztrált megfigyelője követheti. Köztük vannak a magyarországi DE! Akcióközösség önkéntesei is, akik kizárólag a Vajdaságban figyelik a szavazás menetét. A szervezet 60-70 magyarországi megfigyelővel és 25 helyi, regisztrált tolmáccsal, 12 mobil csapatban dolgozik. A megfigyelők az esetleges választási szabálytalanságokat, a szavazók befolyásolását és a szavazatvásárlás gyanúját dokumentálják, és szükség esetén értesítik az illetékes választási bizottságokat. A szavazóhelyiségek bezárását követően a szavazatszámlálást is figyelemmel kísérhetik.

Külföldön történő szavazásra 102 147 szerb állampolgár regisztrált. Ők 37 ország 93 szavazóhelyiségében adhatják le voksukat. Az N1 hírtelevízió és a Danas című napilap délelőtti beszámolói szerint több külföldi helyszínen is hosszú sorok alakultak ki: Bécsben, Ljubljanában, Párizsban és Zürichben is sokan várakoztak a szavazóhelyiségek előtt. A francia fővárosban az eső ellenére hajlandók voltak sorban állni a választók.

Los Angelesben és New Yorkban több százan vártak arra, hogy szavazhassanak.

Az N1 helyszíni beszámolói szerint Washingtonba Floridából, köztük Miamiból is érkeztek választók többórás repülőúttal, Los Angelesbe pedig Kalifornia más részeiből, valamint Texasból és Arizonából is utaztak szavazók. A voksolás időpontját a szerbiai nyitva tartáshoz igazították, így New Yorkban helyi idő szerint hajnali kettőkor nyitott ki a szavazóhelyiség. A főkonzulátustól az Ötödik sugárútig húzódó sorban többen pizsamában és köntösben várakoztak.

A 250 tagú szerb parlament összetételéről 6 451 292 választópolgár dönthet, és 18 választási lista közül választhat. Országszerte 8392 szavazóhelyiséget alakítottak ki, amelyek este nyolc óráig tartanak nyitva.

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Rekordérdeklődés a szerb választásokon

Rekordérdeklődés a szerb választásokon

A választásra jogosultak 19,72 százaléka adta le a szavazatát vasárnap délelőtt tíz óráig Szerbiában a Köztársasági Választási Bizottság hivatalos adatai szerint. A legutóbbi, 2023. december 17-i parlamenti választáson ugyanebben az időpontban 9,94 százalékos volt a részvétel. Az előrehozott parlamenti választáson már kora reggel hosszú sorok alakultak ki több szavazóhelyiségnél, valamint a Koszovóból Szerbiába vezető határátkelőkön.
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