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A kétnapos látogatáson Írországban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök a doonbegi Trump International Golf Links golfpályán játszott Amgen Irish Open golftornán 2026. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Donald Trump kiakadt „két háború lezárásának küszöbén”, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

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Ismét nyíltan bírálta Norvégiát Donald Trump amerikai elnök, mert nem ő kapta a Nobel-békedíjat.

„Ez kitörölhetetlen szégyenfolt Norvégián” – mondta Donald Trump annak kapcsán, hogy idén sem ő kapta meg a Nobel-békedíjat. „Nem fogjuk elfelejteni” – tette hozzá a 444 összefoglalója szerint, amely a BBC alapján készült.

Donald Trump már közel egy évtizede mondja, hogy neki kellene kapnia a Nobel-békedíjat. A sértődöttsége tavaly ért a csúcsra, amikor a venezuelai diktatúrában a szabadságát újra és újra kockáztató Corina Machado lett a békedíjas. Akkor Machado személyes találkozójukon odaadta Trumpnak a díjat, de a norvég Nobel Intézet közölte, hogy az elismerés nem átruházható.

Donald Trump most a New York állambeli Syracuse városában tartott kampánygyűlésen„szégyenletesnek és kínosnak” nevezte, hogy idén sem rá gondoltak. A díjat a dél-afrikai Navi Pillay kapta, akit Trump egyszerűen elintézett annyival: soha nem hallott erről a rejtélyes személyről. Majd

azt mondta: nyolc háborút zárt le és „éppen két további háború lezárásának vagy megnyerésének küszöbén áll”.

„A Nobel-békedíjat örökre hiteltelenné tette néhány radikális ideológus, akik demokráciaellenesek, és valójában a civilizáció ellenségei” – közölte Trump, bírálva Norvégiát is – bár tavaly a norvég kormányfő már elmondta neki, hogy egy független bizottság adja a Nobel-békedíjat, és nincs hozzá köze a norvég kormányzatnak.

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