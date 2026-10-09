Üzemanyagok jövedéki adója: az uniós minimumszintjének csökkentését javasolja az EP Patrióta frakciója

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport Gyürk Andrást, a Fidesz EP-képviselőjét idézte, aki kiemelte: az európai emberek és vállalkozások tartósan magas energia- és üzemanyagárakkal kell, hogy szembenézzenek. A nehézségek súlyához mért állami támogatásokra van szükség, ami leginkább az üzemanyagot érintő adók csökkentésével érhető el.

„Üres beszéd és félmegoldások helyett végre az üzemanyagokat érintő adók csökkentésére van szükség. Meg kell adni a lehetőséget a kormányoknak, hogy alacsonyabb adókulcsokat alkalmazzanak, ezért módosítani kell a kapcsolódó uniós irányelvet" – fogalmazott Gyürk, majd hozzátette: a levél egy első lépés lehet az efelé vezető úton.

A politikus aggályosnak nevezte, hogy több kormány, köztük a Magyar Péter vezette magyar kormány is a magas üzemanyagárakon „nyerészkedik", majd kiemelte: a hazai jövedéki adó literenként mintegy 30 forinttal magasabb a hatályos uniós minimumértéknél.

„A mi javaslatunkkal literenként akár 100 forinttal is csökkenthető lenne a benzin és dízel ára. Ez végre valódi segítséget jelentene minden magyar autótulajdonosnak és vállalkozásnak" – fogalmazott.

Győri Enikő fideszes EP-képviselő, a Patrióták-frakció gazdasági felelőse kijelentette: az Európai Bizottságnak meg kell értenie: az európai gazdaság helyreállításához és a családok támogatásához a terhek érdemi csökkentésére van szükség. Ideológiai dogmák helyett a gazdasági racionalitás elvét követve, a jogszabályok módosításával kell olyan mozgásteret biztosítani a tagállamoknak, amellyel rugalmasan és hatékonyan segíthetik polgáraikat. Olcsó energia és üzletbarát szabályozási környezet nélkül nincs versenyképes Európa – tette hozzá a fideszes politikus.