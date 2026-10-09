ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.84
usd:
325.17
bux:
140099.31
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tankolás
Nyitókép: Rangsarit Chaiyakun / Getty Images

Üzemanyagok jövedéki adója: az uniós minimumszintjének csökkentését javasolja az EP Patrióta frakciója

Infostart / MTI

Az üzemanyagokat érintő jövedéki adók uniós minimumszintjének 50 százalékos csökkentésére tett javaslatot Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levelében a magyar kezdeményezésre, a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakciója.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport Gyürk Andrást, a Fidesz EP-képviselőjét idézte, aki kiemelte: az európai emberek és vállalkozások tartósan magas energia- és üzemanyagárakkal kell, hogy szembenézzenek. A nehézségek súlyához mért állami támogatásokra van szükség, ami leginkább az üzemanyagot érintő adók csökkentésével érhető el.

„Üres beszéd és félmegoldások helyett végre az üzemanyagokat érintő adók csökkentésére van szükség. Meg kell adni a lehetőséget a kormányoknak, hogy alacsonyabb adókulcsokat alkalmazzanak, ezért módosítani kell a kapcsolódó uniós irányelvet" – fogalmazott Gyürk, majd hozzátette: a levél egy első lépés lehet az efelé vezető úton.

A politikus aggályosnak nevezte, hogy több kormány, köztük a Magyar Péter vezette magyar kormány is a magas üzemanyagárakon „nyerészkedik", majd kiemelte: a hazai jövedéki adó literenként mintegy 30 forinttal magasabb a hatályos uniós minimumértéknél.

„A mi javaslatunkkal literenként akár 100 forinttal is csökkenthető lenne a benzin és dízel ára. Ez végre valódi segítséget jelentene minden magyar autótulajdonosnak és vállalkozásnak" – fogalmazott.

Győri Enikő fideszes EP-képviselő, a Patrióták-frakció gazdasági felelőse kijelentette: az Európai Bizottságnak meg kell értenie: az európai gazdaság helyreállításához és a családok támogatásához a terhek érdemi csökkentésére van szükség. Ideológiai dogmák helyett a gazdasági racionalitás elvét követve, a jogszabályok módosításával kell olyan mozgásteret biztosítani a tagállamoknak, amellyel rugalmasan és hatékonyan segíthetik polgáraikat. Olcsó energia és üzletbarát szabályozási környezet nélkül nincs versenyképes Európa – tette hozzá a fideszes politikus.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Üzemanyagok jövedéki adója: az uniós minimumszintjének csökkentését javasolja az EP Patrióta frakciója

üzemanyag

jövedéki adó

patrióták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Cikkünk frissül

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Rendkívüli időpontban tartják a kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a közlekedési és beruházási miniszter tesz bejelentéseket a miniszterelnök mellett. Tartson velünk percről percre!
 

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt

Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tőzsdére indult László, aztán szembejött vele a vagyonadó

Tőzsdére indult László, aztán szembejött vele a vagyonadó

A tőzsde sok cégnek a növekedés következő nagy lépése. Több pénz, nagyobb ismertség, komolyabb partnerek, új akvizíciós lehetőségek és egy felértékelődő részvény. A vagyonadó tervezete viszont furcsa helyzetet teremthet, egy gyorsan növekvő cég tulajdonosa éppen azért gondolhatja meg a tőzsdére lépést, mert a piac sokkal többre értékelné a vállalatát, mint amennyit a nem tőzsdei cégekre előírt képlet kihozna. László is vakarja a fejét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte Donald Trump: eldőlt, mi lesz a háború sorsa a választásokig

Most közölte Donald Trump: eldőlt, mi lesz a háború sorsa a választásokig

Az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen,

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 10:56
Az évszázad kezdete óta nem volt ilyen rossz a szüret Franciaországban
2026. október 9. 08:58
Háromezer helyettesítő tanárt küldenek az iskolákba a tiltakozások miatt Franciaországban
×
×