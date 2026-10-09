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Az amerikai hadsereg katonája terepszínű egyenruhában.Forrás: Getty Images/DanielBendjy
Nyitókép: Getty Images/DanielBendjy

Élőben közvetíti a katonája kivégzését az amerikai hadsereg

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Élőben fogja közvetíteni az amerikai hadsereg annak a férfinak a kivégzését, aki 2009-ben 13 embert ölt meg a Fort Hood katonai bázison. Ez lehet az Egyesült Államokban az első alkalom, hogy élő adásban közvetítenek egy kivégzést.

Donald Trump nemrég jóváhagyta, hogy az amerikai hadsereg kivégzőosztaga hajtsa végre Nidal Hasan halálbüntetését. Hasan katonai pszichiáter volt, és ő lehet több mint 60 év után az első amerikai katona, akinek kivégzését az amerikai hadsereg hajtja végre. Utoljára 1961-ben volt ilyenre példa. A férfit 2013-ban ítélték halálra, miután 45 rendbeli, előre megfontolt emberölésben, illetve előre megfontolt emberölés kísérletében bűnösnek találták – írja a Telex összefoglalója.

A kivégzést december 3-ra tűzték ki, és ugyanazon a texasi katonai bázison hajtják majd végre, ahol Hasan 2009-ben egy pisztollyal tüzet nyitott egy egészségügyi létesítményben.

„Élőben fogjuk közvetíteni. A részletekről később tájékoztatunk” – mondta a Reutersnek a Pentagon egyik, névtelenséget kérő dolgozója. Az információt Pete Hegseth védelmi miniszter is megerősítette az X-en.

Az utolsó teljesen nyilvános kivégzés az Egyesült Államokban 1936-ban történt, amikor Kentuckyban egy fehér nő megerőszakolásáért elítélt fekete férfi akasztását több ezren nézték végig.

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