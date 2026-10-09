Élőben közvetíti a katonája kivégzését az amerikai hadsereg

Donald Trump nemrég jóváhagyta, hogy az amerikai hadsereg kivégzőosztaga hajtsa végre Nidal Hasan halálbüntetését. Hasan katonai pszichiáter volt, és ő lehet több mint 60 év után az első amerikai katona, akinek kivégzését az amerikai hadsereg hajtja végre. Utoljára 1961-ben volt ilyenre példa. A férfit 2013-ban ítélték halálra, miután 45 rendbeli, előre megfontolt emberölésben, illetve előre megfontolt emberölés kísérletében bűnösnek találták – írja a Telex összefoglalója.

A kivégzést december 3-ra tűzték ki, és ugyanazon a texasi katonai bázison hajtják majd végre, ahol Hasan 2009-ben egy pisztollyal tüzet nyitott egy egészségügyi létesítményben.

„Élőben fogjuk közvetíteni. A részletekről később tájékoztatunk” – mondta a Reutersnek a Pentagon egyik, névtelenséget kérő dolgozója. Az információt Pete Hegseth védelmi miniszter is megerősítette az X-en.

Az utolsó teljesen nyilvános kivégzés az Egyesült Államokban 1936-ban történt, amikor Kentuckyban egy fehér nő megerőszakolásáért elítélt fekete férfi akasztását több ezren nézték végig.