XIV. Leó pápa a halálbüntetésről tett közzé üzenetet

„Halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. Már olyan hatékony fogva tartási rendszerek működnek, amelyek megvédik az embereket (a bűnelkövetőktől), de ezzel együtt nem fosztják meg a bűnösöket a megváltás lehetőségétől” –- írta a katolikus egyházfő.

Üzenetét a pápa a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé.

Egy péntek esti római rendezvényen Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár újságírók előtt kijelentette: elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. Parolin annak kapcsán mondta ezt, hogy

az Egyesült Államokban a tervek szerint élőben fogják közvetíteni az interneten egy katonai törvényszék által halálra ítélt tömeggyilkos kivégzését.

„Az egyház teljes mértékben ellenzi a halálbüntetést, amely összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő ereje. Teljesen érthetetlen, hogy ezt az eszközt ma még bárki alkalmazni akarja, nem tudom, mi lehet a célja. Az pedig teljességgel elfogadhatatlan, ha a halálból látványosságot csinálnak. Még akkor is, ha valaki bűnös, vannak más módszerek” – idézte Parolint a Vatican News hírportál.

A néhai Ferenc pápa 2018-ban oly módon változtatott a katekizmuson, hogy az kimondja: a római katolikus egyház minden körülmények között elfogadhatatlannak tartja a halálbüntetés alkalmazását.

Az új tanítás értelmében a halálbüntetés megengedhetetlen, mert az "az ember sérthetetlensége és méltósága elleni támadás".

Korábban a katolikus egyház tanítása évszázadokon keresztül megengedte a halálbüntetés alkalmazását bizonyos ritka, szélsőséges esetekben, amikor „ez az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan meg tudjanak védeni emberi életeket egy kegyetlen agresszorral szemben”. Az egyház álláspontja már a 2005-ben elhunyt II. János Pál pápa idejében kezdett megváltozni.

Paul Coakley, az amerikai püspöki konferencia vezetője megdöbbenésének és elkeseredésének adott hangot az élőben közvetíteni tervezett kivégzéssel kapcsolatban.

„Felül kell vizsgálni ezt a döntést, amely barbár módon a halál kultúráját népszerűsíti. Egy nyilvános kivégzés csak tovább fogja gyengíteni nemzetünk erkölcsi szövetét, és foltot hagy az emberek lelkiismeretén” – írta pénteken kiadott közleményében.

A Pentagon a texasi Fort Hood katonai bázison 2009-ben elkövetett tömeggyilkosságért elítélt korábbi őrnagy kivégzését akarja élőben közvetíteni. Pete Hegseth hadügyminiszter a Real America's Voice konzervatív televíziónak nyilatkozva azt mondta: azért akarják, hogy a kivégzés nyilvános legyen, mert „az embereknek meg kell érteniük, hogy az ilyen cselekményeknek súlyos következményei vannak”.

A halálos ítéletet december 3-án tervezik végrehajtani Fort Hoodban, ahol Nidal Malik Hasant a tervek szerint kivégzőosztag elé állítják.