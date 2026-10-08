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Nyitókép: Alexey Dozmorov/Getty Images

Több mint hatvan bányász rekedt a föld alatt áramszünet miatt

Infostart / MTI

A koszovói bányakomplexumban kiégett egy trafóállomás, ami miatt a teljes létesítmény áram nélkül maradt, és így a bányászokat szállító felvonó sem működött.

Áramkimaradás miatt 63 bányász rekedt a föld alatt szerda este a koszovói Trepca bányakomplexumban, csütörtök reggelig mindannyiukat sikerült a felszínre hozni.

A Kosovska Mitrovica közelében található Stari Trg-i bányában szerda este meghibásodott az elektromos hálózat, miután az egyik alagútban kiégett egy transzformátor. Emiatt az egész bánya áram nélkül maradt, és leállt a bányászok szállítására szolgáló felvonórendszer. A második műszakban dolgozó 63 bányász így mintegy nyolc órán át nem tudta elhagyni a létesítményt.

A munkások végül alternatív kijáratokon keresztül, csütörtök hajnali három óra körül jutottak a felszínre.

Ibrahim Januzi, a Trepca bányászszakszervezetének elnöke közölte, hogy a mentés ideje alatt indukciós telefonvonalon folyamatos kapcsolatban álltak a bányászokkal, akiknek egészségi állapota stabil volt. Egyiküknek lábproblémái voltak, ami megnehezítheti, hogy gyalog hagyja el a bányát.

A szakszervezeti vezető szerint a baleset ismét rámutatott a bányakomplexum elavult infrastruktúrájára és a beruházások hiányára. A létesítmény nem rendelkezik tartalék transzformátorral, ezért az áramellátás meghibásodása rendszeresen fennakadásokat okoz a termelésben, és veszélyeztetheti a dolgozók biztonságát.

A Trepca egykor Jugoszlávia egyik legjelentősebb bányászati és kohászati központja volt, ahol elsősorban ólmot, cinket és ezüstöt termeltek ki. A vállalat a koszovói háború óta politikai és tulajdonjogi viták tárgya Szerbia és Koszovó között.

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