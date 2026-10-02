Nagyot változott a pártok támogatottsága négy hónap alatt – friss felmérés

Szeptemberre a Tisza támogatottsága a májusi szinthez képest jelentősen, 69-ről 60 százalékra visszaesett, de a választáson belföldön megszerzett 56 százaléknál ez még mindig jobb eredmény. A Fidesz valamelyest visszakapaszkodott (23-ról 26 százalékra), de így is jóval az áprilisi 36 százalékos támogatottsága alatt van – idézi a 21 Kutatóközpont kutatását a 24.hu.

Az elmúlt időszak nyertese a Mi Hazánk: kis híján megduplázta szavazótáborát, a választani tudók között 6-ról 11 százalékra nőtt a népszerűsége. A többi pártnak együttvéve van 3 százaléknyi választója, közülük a legerősebb DK is mindössze 1 százalékot tesz ki.

A Tisza 9 százalékpontos csökkenése és a Mi Hazánk 5 százalékpontos növekménye ugyan jelentős, havi mérésekben ritka ingadozásnak számít, ám ezek az elmúlt négy hónap során adódtak össze – jegyzik meg. Az egy hónapra eső változás tehát valószínűleg jóval kisebb mindkét esetben. A Tiszánál talán nem is annyira a szeptemberi 60 százalékos érték a rendkívüli, hanem inkább a májusi 69 volt az.

Azok körében, akik egy most vasárnapi választáson részt vennének, a Tisza fölénye még nagyobb: Magyar Péter pártja 62, a Fidesz 26, a Mi Hazánk 10 százalékon áll ezen a bázison (a többi párt pedig együttvéve 2 százalékon).

A teljes népességben a Tisza 51, a Fidesz 23, a Mi Hazánk 9, a többi párt 2 százalékon áll, 15 százalék pedig nem tudott, vagy nem kívánt pártot választani. Itt is hasonló mozgások figyelhetők meg májushoz képest: a Tisza 9 százalékpontot gyengült, míg a Fidesz 3, a Mi Hazánk 4 százalékpontot erősödött, a pártnélküliek pedig 2 százalékponttal többen lettek.