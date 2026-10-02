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Az első hosszú CAF-villamos bemutatóján a Száva kocsiszínben, Budapesten, a IX. kerületi Üllői úton 2015. november 6-án. Várhatóan jövő tavasztól közlekednek majd Budapesten az 1-es villamos vonalán az 56 méteres CAF-szerelvények, amelyeknek a vezetését szimulátoron gyakorolják a villamosvezetők.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Erre készüljön, ha az 1-es villamossal utazna a hétvégén

Infostart / MTI

A BKK közlése szerint karbantartás miatt van szükség rá, hogy az 1-es villamos október 3-án, és 4-én is a menetrendtől eltérően közlekedjen.

Karbantartás miatt változik az 1-es villamos közlekedése az október 3–4-i hétvégén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A közlemény szerint az 1-es villamos a jelzett napokon 8 és 18 óra között a Bécsi út/Vörösvári út és Népliget, illetve a Közvágóhíd és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A Népliget és az Infopark (Pázmány Péter sétány) között 1-es jelzéssel pótlóbusz jár majd.

A pótlóbusz a Népligetnél a Könyves Kálmán körúton a 901-es éjszakai busz Buda irányú megállójából indul, a Közvágóhídnál pedig mindkét irányban a hídon, a 901-es éjszakai busz megállójában áll meg.

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