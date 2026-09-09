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Aleksandar Vucic szerb elnök az úgynevezett El nem Kötelezett Országok Mozgalma elsõ állam- és kormányfõi konferenciájának 65. évfordulója alkalmából tartott találkozón a belgrádi Szerbia Palotában 2026. szeptember 1-jén. A mozgalom elsõ állam- és kormányfõi konferenciáját a hidegháború idején, 1961. szeptember 1-6. között tartották ugyanebben az épületben, azzal a céllal, hogy a részt vevõ országok a két nagy katonai-politikai tömbtõl független külpolitikai együttmûködést alakítsanak ki egymással.
Nyitókép: MTI/EPA/Marko Djokovic

Megvan a szerb előre hozott választások időpontja

Infostart / MTI

Október 25-re írta ki az előre hozott parlamenti választást Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szerdán Belgrádban.

A televízióban is közvetített eseményen az elnök kiemelte: a kormány kérésére feloszlatta a parlamentet, és előrehozott parlamenti választást írt ki.

A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie.

Németh Ferenc Balkán-szakértő korábban az InfoRádióban elmondta: az egyáltalán nem lefutott választási küzdelemben ma fej fej mellett van a kormányzó erők és az ellenzékiek listája, és Aleksandar Vucic elnök azért taktikázik, hogy valahogy megtartsa a hatalmat és fenntartsa a kooperatív politikus képét. Mint a szakértő fogalmazott, a lépés egyértelműen Aleksandar Vucic szerb elnökről szól, akinek lejár az elnöki mandátuma, ezért arra törekszik, hogy más pozícióba átörökítse, fenntartsa a politikai karrierjét, a pozícióját.

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