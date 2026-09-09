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Teherhajók és olajszállító tartályhajók a Hormuzi-szorostól keletre fekvõ Ománi-öbölben 2026. június 16-án. Két nappal korábban Irán és a síita országot támadó Egyesült Államok elõzetes megállapodást kötött a két és fél hónapja tartó harcok lezárásáról. Azóta legalább három iráni tanker és két iráni teherhajó haladt át akadálytalanul az Ománi-öblön, az Egyesült Államok által felügyelt tengeri blokádzónán. A keretmegállapodást június 19-én írják alá Genfben.
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Durván kiújult a háború, jöhet az olajpánik: kölcsönös hatalmas légicsapások az Öbölben

Infostart / MTI

Az Iráni Forradalmi Gárda közölte: számos hajóra mértek csapást a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Előzőleg az amerikaiak súlyos légicsapásokat mértek iráni olajlétesítményekre és tankerekre.

Két amerikai hajóra, nyolc olajszállító tartályhajóra és tíz további járműre mért csapást az iráni Forradalmi Gárda a Perzsa-öbölben, válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok öt iráni olajtanker ellen indított támadást - jelentette az iráni média szerdán. A Forradalmi Gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi-szoros egy „tiltott és veszélyes” részén kíséreltek meg átkelni.

Az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Harg-sziget közelében hajtott végre légicsapást az amerikai haderő kedden – közölték amerikai tisztségviselők.

A bejelentés szerint a Középső Parancsnokság irányítása alá tartozó egységek célpontjai között iráni olajtankerek is szerepeltek.

A légicsapás a gazdasági nyomásgyakorlás része volt és azt célozta, hogy csökkentse Irán kőolajszállító kapacitásait tankerek elsüllyesztése révén – közölték a washingtoni tisztségviselők. Ezzel egy időben a Reuters hírügynökség iráni forrásokra hivatkozva arról számolt be, megerősítve az amerikai kormányzati közlést, hogy a Harg-sziget közelében robbanások történtek, és egy kisebb tankert találat ért. Szintén detonációk rázták meg dél-iráni Dzsaszk kikötővárost, amely az elmúlt hetekben rendszeres célpontja volt az amerikai katonai akcióknak.

Donald Trump amerikai elnök kedden a 2001. szeptember 11-i terrortámadás közelgő 25. évfordulója alkalmából tartott, az elhunyt rendvédelmi dolgozókra és tűzoltókra emlékező washingtoni eseményen ismét azt hangoztatta, hogy Irán sosem juthat atomfegyver birtokába, valamint az iráni kikötők elleni blokádot fenntartó amerikai katonák munkáját méltatta.

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a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
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