Durván kiújult a háború, jöhet az olajpánik: kölcsönös hatalmas légicsapások az Öbölben

Két amerikai hajóra, nyolc olajszállító tartályhajóra és tíz további járműre mért csapást az iráni Forradalmi Gárda a Perzsa-öbölben, válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok öt iráni olajtanker ellen indított támadást - jelentette az iráni média szerdán. A Forradalmi Gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi-szoros egy „tiltott és veszélyes” részén kíséreltek meg átkelni.

Az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Harg-sziget közelében hajtott végre légicsapást az amerikai haderő kedden – közölték amerikai tisztségviselők.

A bejelentés szerint a Középső Parancsnokság irányítása alá tartozó egységek célpontjai között iráni olajtankerek is szerepeltek.

A légicsapás a gazdasági nyomásgyakorlás része volt és azt célozta, hogy csökkentse Irán kőolajszállító kapacitásait tankerek elsüllyesztése révén – közölték a washingtoni tisztségviselők. Ezzel egy időben a Reuters hírügynökség iráni forrásokra hivatkozva arról számolt be, megerősítve az amerikai kormányzati közlést, hogy a Harg-sziget közelében robbanások történtek, és egy kisebb tankert találat ért. Szintén detonációk rázták meg dél-iráni Dzsaszk kikötővárost, amely az elmúlt hetekben rendszeres célpontja volt az amerikai katonai akcióknak.

Donald Trump amerikai elnök kedden a 2001. szeptember 11-i terrortámadás közelgő 25. évfordulója alkalmából tartott, az elhunyt rendvédelmi dolgozókra és tűzoltókra emlékező washingtoni eseményen ismét azt hangoztatta, hogy Irán sosem juthat atomfegyver birtokába, valamint az iráni kikötők elleni blokádot fenntartó amerikai katonák munkáját méltatta.