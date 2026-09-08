Kezdődik a foci Bajnokok Ligája – sport a tévében

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
17.50: Kosárlabda, női világbajnokság, rájátszás a negyeddöntőbe jutásért
20.35: Kosárlabda, női világbajnokság, rájátszás a negyeddöntőbe jutásért
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, AEK Athén-LASK
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, FC Porto-Manchester City
Sport 2
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, Real Madrid-Internazionale
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, FC Bruges-Aston Villa
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, Borussia Dortmund-Villarreal
Eurosport 1
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 16. szakasz
17.45: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
14.00 és 20.00: Sznúker, English Open, 1. forduló
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Kvadsziah - al-Ahli
Spíler 2
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Fajha
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 3. forduló, Millwall-Newcastle United