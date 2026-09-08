Hőség, aszály: elképesztő és ijesztő adatok az idei magyar nyárról, évszázados rekordok dőltek

A 2026-os nyár középhőmérséklete országos átlagban 2,6 °C-kal haladta meg az 1991–2020-as éghajlati normált, ezzel 1901 óta a második legmelegebb nyár lett – közölte a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Eközben mindössze 74,1 mm csapadék hullott országos átlagban, ami a szokásos mennyiség csupán 36 százaléka – ezzel 2026 nyara a legszárazabb nyár lett a XX. század kezdete óta.

Június 30-án Szécsényben 42,0 °C-ot mértek, amivel új magyarországi abszolút melegrekord született.

A posztot kiegészítő cikk szerint az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os.

A június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot.

Az augusztus a legmelegebb augusztus és egyben hónap lett Magyarországon a XX. század kezdete óta.

A nyár középhőmérséklete az ország nagy részén, síkvidéken 23 fok felett alakult, de az Alföld középső és déli részén általában meghaladta a 24 fokot is. 20 fok alatti értékek csak az Északi-középhegység magasabb hegyein fordultak elő.

A 2026-os nyár extrém szárazságát jól mutatja, hogy

a nyári csapadék országos átlaga közel 30 mm-rel kevesebb lett az eddigi legszárazabb, 1952-es nyár értékénél.

Mindhárom hónap csapadéka jelentősen elmaradt a szokásostól, júniusban 45 százalékkal, júliusban és augusztusban is 74 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991–2020-as átlag.