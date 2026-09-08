Újraélesztették az Angyalföldön elgázolt fiatal nőt, életveszélyes állapotban van

Elütöttek egy 30 év körüli nőt Budapest XIII. kerületében, a Rozsnyai utca és a Röppentyű utca sarkán – tudta meg a 24.hu. A lap úgy értesült, hogy az áldozatot a helyszínen élesztették újra a mentők.

A BRFK sajtóosztálya az ügy kapcsán közölte, a nő megsérült, ezért a mentők kórházba szállították. Hozzátették, helyszíni szemle jelenleg is tart, és a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Az OMSZ kommunikációs referense, Greutter Valentina Hanna a lapnak küldött válaszában megerősítette, hogy a mentők életveszélyes állapotban szállítottak kórházba egy 30 év körüli nőt, a sikeres újraélesztés után.