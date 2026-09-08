Kijev újra lángokban

Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat kedd hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint a legújabb rakétatámadásokban hat ember megsebesült. Többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek, a mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki – közölte.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje szombaton Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd vasárnap Kijevben folytatott megbeszéléseket a háború lezárásáról. Az amerikai küldöttség látogatására tekintettel a felek átmeneti tűzszünetet hirdettek a tárgyalási folyamatban érintett városokra vonatkozóan.