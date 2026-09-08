Inváziós fajok támadásától kell tartani a családi házas övezetekben

Ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső, vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben - írták a közleményben.

A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük meg, fedjük le - hangsúlyozta a katasztrófavédelem. Hozzátették ugyanakkor, hogy ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogirtást.

A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-sziget és környékének településein, valamint Székesfehérváron végeznek ilyen szúnyogirtást, 38 településen.

A gyérítési dátumok a településlistával együtt a katasztrófavédelem honlapján találhatók meg.