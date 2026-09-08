95 évesen a saját bőrén tanulja meg ezt Bernie Ecclestone

Lőfegyver birtoklása miatt őrizetbe vették és néhány órával később el is engedték Portugáliában Bernie Ecclestone-t, a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság korábbi vezérét.

A 95 éves brit üzletembernél a Lisszabon közelében elhelyezkedő Tires repülőterén találták meg a fegyvert a portugál rendőrök, engedély azonban nem tartozott a vadászpuskához. A Daily Mailnek adott interjúban Ecclestone elismerte, hogy a fegyvert Svájcban vásárolta galamblövészethez.

„Megkérdezték, hogy van-e kék könyvem, amely állítólag a szükséges dokumentáció, én pedig azt mondtam nekik, hogy soha nem utazom ilyesmivel, sőt, gyakorlatilag semmilyen dokumentummal. Azt mondták, hogy letartóztatnak, de aztán megoldottuk a dolgot, bár úgy tűnt, órák teltek el addigra” – foglalta össze a történteket az F1 ex-főnöke.

Ecclestone 1987-től 2017-ig irányította a Forma-1-et, jelenleg svájci és portugáliai otthonai között ingázik. Nem először fordult elő vele, hogy repülőtéren fegyvert találtak nála, 2022-ben Brazíliában pénzbüntetéssel úszott meg egy hasonló esetet.