Látványos videón, ahogy egy motoros oldalról egy autóba csapódik és métereket száll a levegőben

A közutak biztonsága nem csupán a szerencsén, hanem a sofőrök és motorosok másodpercről másodpercre hozott döntésein múlik – írja a Veszprém vármegyei rendőrség videós Facebook-bejegyzése nyomán az Index.

A hatóság által közzétett friss videó jel ábrázolja, milyen gyorsan alakulhatnak ki a veszélyes helyzetek, jelen esetben egy autós és egy motoros ütközésével.

A rendőrség tájékoztatása szerint a felvételen szereplő baleset során a szerencsének is nagy szerepe volt abban, hogy nem történt életveszélyes sérülés. Ugyanakkor rávilágítottak arra, hogy a közlekedési helyzetek kimenetele leggyakrabban a sofőrök odafigyelésén és a szabályok betartásán múlik.

A szakemberek egyúttal ismét kiemelték, hogy a közúti tragédiák többsége elkerülhető lenne, ha a közlekedők fokozottabb óvatossággal és a helyzetnek megfelelő sebességgel haladnának: