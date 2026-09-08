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Belső nézetes fotó egy motorkerékpárosról, aki nagy sebességgel halad egy növényzettel övezett úton.
Nyitókép: Pexels

Látványos videón, ahogy egy motoros oldalról egy autóba csapódik és métereket száll a levegőben

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A rendőrség ezzel az ijesztő videóval hívta fel minden közlekedő figyelmét a közlekedési szabályok mindenkori betartására, hiszen pár másodperc figyelmetlenség is tragédiához vezet. Ebben az esetben szerencsére nem történt súlyos sérülés.

A közutak biztonsága nem csupán a szerencsén, hanem a sofőrök és motorosok másodpercről másodpercre hozott döntésein múlik – írja a Veszprém vármegyei rendőrség videós Facebook-bejegyzése nyomán az Index.

A hatóság által közzétett friss videó jel ábrázolja, milyen gyorsan alakulhatnak ki a veszélyes helyzetek, jelen esetben egy autós és egy motoros ütközésével.

A rendőrség tájékoztatása szerint a felvételen szereplő baleset során a szerencsének is nagy szerepe volt abban, hogy nem történt életveszélyes sérülés. Ugyanakkor rávilágítottak arra, hogy a közlekedési helyzetek kimenetele leggyakrabban a sofőrök odafigyelésén és a szabályok betartásán múlik.

A szakemberek egyúttal ismét kiemelték, hogy a közúti tragédiák többsége elkerülhető lenne, ha a közlekedők fokozottabb óvatossággal és a helyzetnek megfelelő sebességgel haladnának:

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Kezdőlap    Életmód    Látványos videón, ahogy egy motoros oldalról egy autóba csapódik és métereket száll a levegőben

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