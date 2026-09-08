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Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Jön az eső az országnak: mutatjuk, mennyit kapnak az egyes területek

Infostart

Hűvös lesz a holnap hajnal, délután viszont nyáriasan meleg idő várható, szerdán pedig mindenhol 30 fok fölé melegszik a levegő.

Kedden hajnalban csökken a felhőzet és túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk.

Csapadék egyelőre nem várható.

A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet kedden is főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a nagyobb városokban, vízpartokon ennél kissé enyhébb, míg az északi völgyekben hidegebb lesz.

A csúcshőmérséklet kedden 28 és 34 fok között alakul.

Komolyabb esőket csütörtökre és péntekre remélhetünk:

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