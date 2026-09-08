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Nyitókép: BKK

Több fővárosi buszjáraton már bankkártyával is lehet fizetni a vonaljegyért

Infostart / MTI

Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért: a szolgáltatás keddtől egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte: a tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőknél lévő, hordozható POS (bankkártya)-terminálokon is lehet fizetni.

A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákba regisztrált, virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás.

A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket – hívta fel a figyelmet a BKK.

Jelezték, a szolgáltatásfejlesztést, a tapasztalatok és a visszajelzések függvényében, a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik:

várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés,

2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség.

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