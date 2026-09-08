Sádt Mónika: belső vizsgálatok lesznek a NAV-nál, helyre kell állítani a közbizalmat

Mint arról az Infostart is beszámolt, Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnöke. Kármán András pénzügyminiszter nevezte ki a posztra, és a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy jelentős feladat átt az új vezető előtt: vissza kell építeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai tekintélyét és a szervezetbe vetett közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni.

Sádt Mónika két évtizedes tapasztalatot szerzett tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati területekről, így érkezik a közigazgatásba. Kiemelt céljai között szerepel a közbizalom helyreállítása, a politikailag semleges, szigorúan szakmai alapú működés, valamint a múltbeli visszaélések kivizsgálása, szükség esetén belső vizsgálatok indításával is – írja a kinevezett NAV-vezérrel készült interjújában a Portfolio.

Az elnök elmondta, bár a NAV jogszabályi környezete és a döntések súlya egészen más, mint a versenyszférában, meglepően sok a párhuzam: olyan multinacionális cégtől érkezik, amelynek globális, komplex adófunkciója van, jövedéki adóköteles termékekkel is foglalkozik, és a digitalizáció is központi szerepet játszott a munkájában.

Két fő motivációja volt, hogy pályázzon a pozícióra: egyrészt az adóhatóságnál indult a szakmai pályája, másrészt a feladat súlya is vonzotta, elvégre a NAV munkája közvetlenül hat a költségvetésre, a vállalkozásokra és a közbizalomra.

A hamarosan hivatalba lépő NAV-elnök elismerte, hogy az elmúlt 15 évben felmerültek olyan esetek, ahol befolyásolás vagy az egyenlő bánásmód sérülése gyanúja állt fenn. Célja, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, és ha mégis felmerül a gyanú, azonnali, alapos kivizsgálás kövesse. Álláspontja szerint a hatóságnak teljesen át kell vennie azt a szemléletet, hogy kizárólag szakmai alapon döntsön.

Úgy véli rengeteg jó szakember dolgozik az adóhatóságnál, akik szerinte sokszor maguk is „áldozatai voltak az elmúlt éveknek”. Megközelítése adatalapú: a valós információk mentén kívánja feltárni az ügyeket, és ha azok személyhez köthetők, a megfelelő lépéseket megtenni.

Arról a társadalmi igényről, hogy nevezzék meg az előző rendszer nagy „nyerteseit”, Sádt Mónika úgy vélekedett, hogy ez „majdnem művészet”: a transzparencia és az eljárások eredményessége – ami bizonyos fokú adatvédelmet kíván – közötti egyensúlyt kell megtalálni.

Egyelőre csak a sajtóban megjelent ügyekről van tudomása, de bízik benne, hogy idővel megnyugtatóbb válaszokat lehet adni.

Kiemelt téma az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) való kapcsolat: az elnök szerint a közvagyon védelme mindkét szervezet feladata, ezért szoros együttműködésre és jogszabályi keretek közé szorított, indokolt adatátadási folyamatokra van szükség. A cél, hogy a NAV meglévő tudása és kapacitásai hasznosuljanak, anélkül hogy párhuzamos struktúrát kellene felépíteni. Az NVVH vezetőjével, Unger Annával egyelőre nem egyeztetett, de a lista élén szerepel a leendő tárgyalópartnerek között.