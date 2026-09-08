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Nyitókép: Balázs Attila

Hangzavar és pfujolás a debreceni akkualapanyag-gyár közmeghallgatásán

Infostart / MTI

Elszabadultak az indulatok azon a közmeghallgatáson, amelyet az EcoPro akkumulátoralapanyag-gyártó üzem környezethasználati engedélyének módosításáról tartott a hajdú-bihari kormányhivatal hétfőn a debreceni Kölcsey Központban.

A kormányhivatal képviselői tájékoztatták a résztvevőket a folyamatban lévő engedélyezési eljárásról, a Debrecen déli ipari övezetében működő cég képviselői pedig bemutatták, hogy pontosan mit terveznek módosítani a korábbi tervekhez képest.

Utóbbiak fontosnak tartották megjegyezni, hogy

  • a dél-koreai EcoPro-csoport első európai üzeme, ahol lítium-ion akkumulátorokhoz szükséges, magas nikkeltartalmú katódanyagokat állítanak elő,
  • rendelkezik környezethasználati engedéllyel a működésre,
  • ezúttal az engedély módosításáról van szó, mert újfajta katódanyagot is szeretnének gyártani.

A mintegy 150 résztvevő már akkor hangot adott nemtetszésének, amikor a környezeti hatások vizsgálati eredményeit ismertető szakértő azt mondta, hogy a „levegőterheltségi szint” minden esetben az egészségügyi határtérték alatt volt, a „levegőtisztasági hatásterület” pedig nem ér el lakott területet.

Ugyancsak hangos tiltakozást váltott ki, amikor a szakértő azt közölte, hogy a fejlesztéssel a zajvédelmi hatásterület ugyan – főleg dél felé – növekedett, „néhány méterre eléri Mikepércs határát, de lakott területet nem”.

„Éjjel két óra körül olyan hangosak, olyan zajt okoznak, hogy nem tudunk aludni, éjjel nyomják ki a szennyet”

– kiabáltak be többen is. A cég képviselője később elismerte, hogy valóban éjszaka végeztek „kifúvatást”, ami nagy hanghatással járt, de már intézkedtek a zajcsökkentésre.

Ugyancsak hevesen reagált a hallgatóság, amikor jelezték, hogy az új technológia bevezetése többlet-vízfelhasználással jár, és 3 százalékkal nő a gyár hulladékkibocsátása is.

Bár a fórum elején jelezték, hogy a közmeghallgatás kizárólag a meglévő környezethasználati engedély módosításáról szól, minden más kérdést e-mailben juttassanak el a hatósághoz, azokra írásban válaszolnak, a résztvevők többnyire az egész akkumulátoripar városi jelenlétét bírálták.

Többen erőteljesen kifogásolták, hogy nem ment el a fórumra Papp László, Debrecen fideszes polgármestere, de hiányolták a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselőit is.

Ugyanakkor ott volt a fórumon Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, aki emlékeztetett korábbi kezdeményezésükre, mondván: ha akkor lett volna helyi ügydöntő népszavazás, „akkor most nem lenne akkumulátorgyár” Debrecenben.

Többen felidézték, hogy volt eset, amikor az EcoPro telephelyére nem engedték be a hatósági ellenőröket, de már bírságot is kaptak a környezethasználati engedélyben foglaltak megszegése miatt, vagyis semmi garancia nincs arra, hogy a módosított engedélyt betartják.

A közmeghallgatás akkor vált igazán feszültté és viharossá, amikor a lakossági kérdések többségére nem kaptak választ, mert annak témája – mint azt a meghallgatás vezetője többször jelezte – kizárólag a környezethasználati engedély módosításáról szólt.

A fórumot többször hangos füttyszó és pfujjogás kísérte, volt, aki felháborítónak, paródiának, bohózatnak nevezte a közmeghallgatást, mások csalódottságuknak adtak hangot.

A hatóság képviselői a meghallgatás végén jelezték, hogy a felvetődött és a hozzájuk eljuttatott kérdésekre írásban válaszolnak, a közmeghallgatás teljes hanganyagát 15 napon belül közzéteszik a honlapjukon, az észrevételeket pedig figyelembe veszik az eljárás során.

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Kezdőlap    Belföld    Hangzavar és pfujolás a debreceni akkualapanyag-gyár közmeghallgatásán

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