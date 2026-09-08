Bezárt az Eiffel-torony egy meghökkentő kérés és sztrájk miatt

A SETE tájékoztatása szerint kedden ismét megnyitják a látogatók előtt Párizs egyik legnépszerűbb látványosságát.

A közlemény szerint a toronyban dolgozók megdöbbentőnek és sértőnek találták a hindu küldöttség kérését, amely „szembemegy a férfiak és nők egyenlőségéről vallott meggyőződéssel”, a SETE pedig a maga részéről elismerte, hogy a delegáció feltételeit nem kellett volna előzetesen elfogadnia. Ariel Weil, a SETE igazgatója kiemelte: a vállalat elkötelezett a Francia Köztársaság értékrendje, köztük a nők és férfiak közötti egyenőség elve mellett.

Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak.

„A nemi egyenlőség nem torpanhat meg történelmi emlékműveink bejáratánál, illetve sehol máshol a városban. Mindenhol be kell tartani, mindenkinek” – jelentette ki.

Diane Davoine, a torony dolgozóit tömörítő szakszervezet részéről azt mondta, a küldöttség azt kérte, hogy a látogatás idejére a nőket férfiakkal helyettesítsék.

A Bocsaszanvaszi Aksar Szváminarajan Szanszta (BAPS) nevű hindu csoport az X-en hétfő este közzétett bejegyzésében leszögezte: sajnálják, ha a kérés „bárkit megsértett volna”.