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Lecsap a villám egy zivatarfelhőből egy városra.
Nyitókép: Unsplash

Szinte hihetetlen: kamera rögzítette, ahogy villám csap egy férfiba - videó

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A férfi éppen egy csengőkamerával felszerelt családi ház előtt sétált, ezért sikerült videóra venni, ahogy átéli az életveszélyes élményt.

Villám csapott egy férfiba a New York-i Staten Islandben, aki viharos időben éppen hazafelé sietett, esernyővel a kezében – írja az NBC híradása nyomán a Telex.

Az eset pont akkor történt, amikor a férfi egy kamerával felszerelt ház előtt haladt el, és az eszköz mindent rögzített. Beszámolója szerint egy fehér villanást látott, hatalmas fájdalmat érzett, majd összeesett. Úgy fogalmazta meg az érzést, mintha léggömbökön járna, és a teljes teste elzsibbadt.

A villámcsapás életveszélyes, ennek ellenére a férfit mindössze könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Mint mondta, a történtek arra emlékeztették, hogy az emberi élet akár egy szempillantás alatt véget érhet:

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Jellemzően emelkedtek az ázsiai részvénypiacok csütörtökön, miután a globális kötvényhozamok csökkenése és az olajárak stabilizálódása javította a befektetői hangulatot. Európában is többnyire emlekedést láthatunk és Amerikában is emelkednek a tőzsdék, miután esni kezdtek a kötvényhozamok, azt követően, hogy a piacok ismét elkezdték kiárazni a szeptemberi kamatemelés esélyét. Eközben viszont a piaci szereplők  már a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci jelentésre is figyelnek, amely további fontos jelzést adhat a Fed várható kamatpályájáról.

Penzcentrum.hu
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