ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.06
usd:
312.94
bux:
146827.77
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Európai Parlament (EP) ülésterme 2028-tól 2034-ig tartó uniós költségvetési idõszakra vonatkozó javaslatokról tartandó vita elõtt Strasbourgban 2026. április 28-án. Az uniós törvényhozás április 27-30. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Szakértő az EU-költségvetésről: Magyarországnak nem érdeke az uniós politikákra jutó összegek csökkentése

Infostart / InfoRádió

Az úgynevezett „takarékos” EU-tagországok szerint észszerűtlenül magasak az uniós költségvetési tervezet fő számai. A nettó befizetőnek számító Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Hollandia és Svédország közös tanácskozást tartott, ami után közölték: az Európai Bizottságnak a csaknem kétezer milliárd eurós tervezett költségvetést több százmilliárddal csökkentenie kell.

Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója azt mondta az InfoRádióban: valóban nagyot ugrottak az uniós büdzsé számai, de végül lesz megegyezés, a kérdés csak az, hogy mikor. Mint elmondta, valóban probléma ezen országok számára az, hogy

az új 7 éves költségvetési tervezet több mint másfélszer nagyobb, mint az előző volt. Ebbe új hitelfelvétel is beletartozna,

például kríziskezelési tartalékra.

A kutató szerint ez a nettó befizető országoknak külön probléma. Ezek az államok nem a kohéziós politika vagy a közös agrárpolitika miatt járnak jól. Számukra inkább az a fontos, hogy határok nélkül olyan ellátási láncokat tudnak kialakítani, ami az ő gazdaságukat növeli, ezért véleményük szerint a kohéziós és agárpénzeket csökkenteni kéne, hiszen azoknak nincs olyan hozzáadott értéke az ő gazdaságaik növekedéséhez, mint mondjuk az innovációnak, a digitalizációnak vagy a különböző versenyképességhez kapcsolatos dolgoknak van.

Stefán Csaba elmondása szerint,

a hitelfelvételi keret 400 milliárd euró lenne, az új költségvetési tervezetben pedig körülbelül 2 ezer milliárd euró lenne az egész költségvetés.

A kutató úgy véli: nagyon valószínű, hogy ezt akarják majd megvágni. Ezeknek a tagállamoknak nagyjából 800 milliárd euró körül lenne a kohéziós és agrár támogatásoknak az összessége, melyet most egy költségvetési kategóriába tettek bele.

Az európai uniós külpolitikában növelték a költségvetést, ott mintegy 200 milliárd euró jut erre. Hangsúlyozta: a bizottság tervezetéhez képest a tárgyalásokon nem szokott nagy változás történni, tehát 4-5 százalékkal csökkentik az összeget. Legalábbis az előző tárgyalások alkalmával ez volt a tapasztalat. A konfliktus most abból fakad, hogy ezek a tagállamok, beleértve Németországot, 20-25 százalékkal is csökkentenék a költségvetési tervezetet, ami azt jelenti, hogy az álláspontok nagyon-nagyon távol állnak egymástól.

Felmerül a kérdés, hogy lehet majd itt közös álláspontot kialakítani.

Az Európa Uniónak van abban tapasztalata, hogy ilyen helyzetekben, akár éjszakába nyúló tárgyalásokkal valamilyen kompromisszumos megoldást megtaláljon.

Stefán Csaba szerint valószínűleg három csúcs is lesz, ahol ez a téma fel fog merülni a következő fél évben. Nem az a kérdés, hogy lesz-e megegyezés, hanem, hogy mikor lesz.

A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint megtörténhet, hogy ez át fog csúszni a következő évre is, de ott már a félelem lehet az úr, ha addigra új elnököt választ Franciaország, és ez esetleg Marine Le Pen lesz.

A megegyezés 50 százalékban technikai kérdés, 50 százalékban pedig politikai, így elképzelhető, hogy mindenki nyert valamit, de valójában csak pár százalékos változtatások lesznek.

Az lehet a kiút, – ám ez Magyarországnak nem érdeke – hogy a hagyományos politikákat, illetve a hiteltervezet keretét csökkentik,

és az új prioritások, versenyképesség, innováció külpolitika, méretét növelik a kutató szerint.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szakértő az EU-költségvetésről: Magyarországnak nem érdeke az uniós politikákra jutó összegek csökkentése

európai unió

költségvetés

stefán csaba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jójárt Krisztián: az oroszoknak két fontos céljuk van a szabotázsakciókkal

Jójárt Krisztián: az oroszoknak két fontos céljuk van a szabotázsakciókkal
Az oroszok egyrészt az ukrán hadszintér kiterjesztését szeretnék elérni a különféle szabotázsakciókkal, mint amilyen Lipcsében is volt, másrészt próbálnak költséget generálni a Nyugat számára. Többek között erről beszélt az InfoRádióban Jójárt Krisztián, a Svéd Védelmi Egyetem posztdoktori kutatója.
Nyílt levelet kapott Magyar Péter, nem is akárhonnan

Nyílt levelet kapott Magyar Péter, nem is akárhonnan

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag-kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.
 

Itt van Magyar Péter újabb bejelentése a nyugdíjakról

Magyar Péter az ELTE-ről üzent a magyar egyetemeknek: itt az ideje a változásnak!

Kötelező eü-kamarai tagság – Íme a részletek, változás az etikai eljárásoknál

Vissza a jövőbe: a minisztérium szerint ez kell a gyerekeknek

VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Várod az iPhone új csúcsmodelljét? Lehet, hogy sok türelem kell hozzá

Várod az iPhone új csúcsmodelljét? Lehet, hogy sok türelem kell hozzá

A cég rendkívül szigorú minőségbiztosítási elvárásai miatt komoly nehézségekbe ütközött az Apple hajtogatható okostelefonja, az iPhone Ultra gyártása. A Nikkei Asia beszállítói forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy augusztus végén mindössze napi néhány száz darabot tudtak legyártani a készülékből - tudósított a MacRumors.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb hatalmas létszámleépítés: több ezer embert rúg ki a taxis cég, mi lesz most velük?

Újabb hatalmas létszámleépítés: több ezer embert rúg ki a taxis cég, mi lesz most velük?

A döntés hátterében a robotaxik térnyerése és a szervezeti hatékonyság növelésének igénye áll.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal rescuers try to reach dozens trapped in tunnel as two pulled out alive and one found dead

Nepal rescuers try to reach dozens trapped in tunnel as two pulled out alive and one found dead

A tunnelling expert tells the BBC that a "Goldilocks zone" may hold more survivors, after Sanjaya Shah and Kabir Maharjan were rescued alive on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 14:48
Az autóúton bukott oldalára a katonai helikopter – videó
2026. szeptember 4. 14:36
Újabb súlyos vádak Andrew Tate-ék ellen – két 15 éves lány is érintett
×
×