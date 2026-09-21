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Charleroi, 2017. szeptember 19.A Ryanair ír légitársaság egyik repülőgépe a belgiumi Charleroi repülőtéren 2017. szeptember 19-én. A cég több mint 2000 járatát törölte, ebből 143 Belgiumból induló járatot pilótahiány, a légiforgalmi irányítás kapacitásának szűkössége, a sztrájkok, a kedvezőtlen időjárás, valamint a személyzet szabadságának kötelező kiadása miatt. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Járattörlések, fennakadások: ismét a légiirányítási rendszer a ludas a briteknél

Infostart / MTI

Ismét a légiirányítási rendszer meghibásodása okozott fennakadásokat és járattörléseket hétfőn a brit légiközlekedésben. Ebben a hónapban másodszor fordul elő hasonló légiirányítási probléma Nagy-Britanniában.

A hiba ezúttal a brit országos légiirányítási szolgálat (NATS) Prestwickben működő skóciai regionális központjában keletkezett. A szervezet szerint a fennakadást "az irányítási rendszer egyes elemei közötti kapcsolódási probléma" okozta, és hatásai a skóciai légiforgalom irányítását érintették.

A cég szerint a Manchestertől délre fekvő országrészek repülőtereinek forgalmát a műszaki hiba "jórészt" nem befolyásolta, bár számos angliai repülőtérről az észak felé induló járatok késéssel tudtak csak felszállni.

A NATS hétfő délutáni tájékoztatása szerint a meghibásodást rövid idő alatt sikerült kijavítani, és a szolgálat a repülőterekkel és a légitársaságokkal szorosan együttműködve igyekszik a lehető leghamarabb visszavonni a forgalmi korlátozásokat.

A Cirium globális repülési adatszolgáltató és elemző konglomerátum kora délutáni adatai szerint országszerte 37 érkező és 35 induló járat törléséről számoltak be a légitársaságok; ez a napi brit légiforgalom nem egészen egy százaléka.

A Cirium szakértői szerint azonban a törölt járatok száma a tovagyűrűző hatások miatt a nap folyamán emelkedhet.

Szeptember 8-án a NATS rendszerének sokkal súlyosabb meghibásodása okozott hatalmas felfordulást a brit légiközlekedésben: akkor több mint kétezer járatot kellett törölni - köztük számos budapesti járatot is -, és több százezer utas nem jutott el úti céljához.

Az akkori rendszerleállást a NATS minap kiadott előzetes jelentése szerint annak a szoftvernek a hibája okozta, amely a repülési kódok kiosztását végzi.

A szolgálat jelentése szerint a leálláshoz vezető eseménysor nem egészen egy ezredmásodpercig tartott, de az irányítási rendszer kiesése miatt hat órán át kellett forgalmi korlátozásokat érvényben tartani, és két napba telt, mire sikerült teljes mértékben helyreállítani a brit légiforgalmat.

A hétfői újabb leállás miatt az írországi központú, de Nagy-Britanniában is rendkívül nagy forgalmat lebonyolító Ryanair légitársaság nyilatkozatban követelte, hogy azonnali hatállyal távozzon posztjáról Martin Rolfe, a NATS vezérigazgatója.

A Ryanair közölte, hogy hétfői délutánig 140 járata késett a NATS rendszerének meghibásodása miatt, és ez 25 ezer utast érintett.

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Kezdőlap    Külföld    Járattörlések, fennakadások: ismét a légiirányítási rendszer a ludas a briteknél

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