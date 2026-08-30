Szeptember 9-én temetik V. Harald norvég királyt

Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak a templomokban és székesegyházakban a 89 éves korában elhunyt V. Harald király emlékére. Halála óta a királyi család és az ország hivatalos gyászban van.

Norvégok tízezrei fejezték ki mély megrendültségüket a hétvégén virágokat, kártyákat elhelyezve, gyertyákat gyújtva az oslói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból.

A királyi család vasárnap az Oslo közelében lévő Asker-templomban tartott istentiszteleten vett részt. V. Harald halálát követően azonnal fia, VIII. Haakon lett Norvégia új királya, aki felmenői nyomába lépve szintén a "Minden Norvégiáért" jelmondatot tűzte ki uralkodása céljául.

A norvég monarchia eredete a 9. századig nyúlik vissza, amikor Széphajú Harald létrehozta a norvég királyságot.

Amikor Norvégia 1905-ben visszanyerte függetlenségét Svédországtól, egy országos népszavazáson a szavazók háromnegyede támogatta a monarchia visszaállítását. Ma a norvég király szerepe nagyrészt szimbolikus és ceremoniális, mivel a hatalom a választott parlament kezében van, de a királyi család továbbra is fontos szerepet tölt be, erősíti a nemzeti egységet és világszerte képviseli az országot.