Lezuhant a tanítványával a magyar vitorlázópilóta, most jogerősen ez az ítélet született

A másodfokú bíróság a korábban a Miskolci Járásbíróság által meghozott elsőfokú ítéletet hagyta helyben, amely a vádlottat maradandó fogyatékosságot eredményező légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségében mondta ki bűnösnek - áll a közleményben.

A férfi oktatást tartott a sértett számára úgynevezett csörlőüzemű felszállással. A vádlott nem a szabályoknak megfelelően hajtotta végre a felszállási manővert, a földön guruláskor elmulasztotta a magassági kormányt kissé előre nyomva tartani, majd az elemelkedést követően azonnal meredek emelkedési pályára állt.

A gép ezért csak 15-20 méter magasságig emelkedett, a csörlőaggregátor motorja műszaki hiba miatt leállt, a vontatás megszűnt, a repülőgép sebessége lecsökkent, szabadesésbe kezdett és a földhöz csapódott. A balesetben a tanuló maradandó fogyatékossággal gyógyuló súlyos, míg az oktató nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett - írta a törvényszék.

A szakértői vizsgálat szerint a baleset és a csörlő meghibásodása között nem volt okozati összefüggés.

Az elsőfokú bíróság ítéletében az oktatót két évre próbára bocsátotta. Súlyosító körülményként a vádlott kettős szabályszegését, enyhítő körülményként a férfi életkorát, büntetlen előéletét, kifogástalan légi közlekedési magatartását, gondatlanságának enyhébb fokát, a jelentős időmúlást, illetve súlyos sérülését értékelte.

Az ítélettel szemben az ügyész súlyosítás, a vádlott és védője felmentés miatt fellebbezett. A másodfokú eljárásban Miskolci Törvényszék kis részben kiegészítette a megállapított tényállást, egyebekben helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.