Döntően napos idő várható a felhőátvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másutt élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Csípős hajnal után pulóveres idő jön, 16-21 fokkal
Hajnalban elsősorban a keleti és északi országrészben várható a leghidegebb 4-10 fokkal, majd napközben már valamelyest melegebb idő várható 16-2 fokkal.
Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura
A zöldebb iroda gazdasági előnyt is jelenthet a vállalkozásoknak
Ez a technológia mentette meg a magyar áramellátást, de most komoly figyelmeztetés érkezett
A legutóbb az előző évtized végén látott tempóra lassult a hazai napelemes kapacitás bővülése. A lassulás nem most kezdődött, hanem már 2024-ben, és több egyidejű hatása okozza, amelyek ugyanakkor visszavezethetőek egyetlen közös tényezőre. Ez pedig az, hogy a magyar fotovoltaikus erőművek összesített beépített teljesítőképessége egész egyszerűen olyan nagyra nőtt az elmúlt években, amit a villamosenergia-rendszer és hálózat fejlődése nem követett le. A magyarországi napelemes kapacitás növekedésének lassulása a fenti tényezők ellenére nem visszafordíthatatlan, és ha az új kormány tervei megvalósulnak, újabb lendületet vehet a következő években.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
Akár 5 millió forintos kárt is okozhat egyetlen vadgázolás, az őszi szarvasbőgés időszakában pedig különösen nagy veszély leselkedik az autósokra az erdős, bokros útszakaszokon.
Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war
The BBC's Frank Gardner speaks to some of those who have fled the war by crossing the Red Sea to Djibouti.