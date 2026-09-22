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Nyitókép: Pixabay

Csípős hajnal után pulóveres idő jön, 16-21 fokkal

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Hajnalban elsősorban a keleti és északi országrészben várható a leghidegebb 4-10 fokkal, majd napközben már valamelyest melegebb idő várható 16-2 fokkal.

Döntően napos idő várható a felhőátvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másutt élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

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