Bejelentést tett az Országgyűlésben az egészségügyi miniszter az elhízott betegekről

A szakminiszter Trompler Ildikó (Tisza) interpellációjára válaszolva "dilettánsnak" és "unortodoxnak" nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tavaly áprilisban, az akkori egészségügyi államtitkárság felügyelete mellett megjelent várólista-protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével születetett.

Hangsúlyozta: a BMI bármilyen értékét megjelölni az elektív csípő- és térdízületi protézis műtét várólistájához való hozzáféréshez "abszolút kontraproduktív és diszkriminatív", magasabb BMI-s betegek műtétének huzamosabb idejű halasztása gyakran súlyos következményekkel jár.

Azt ígérte: ebben változás lesz, "nagyon rövidesen", egy-két héten belül. Azt szorgalmazta: a sebész, illetve az operatív team és a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrumkórházba.