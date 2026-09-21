Jövő héten dönthet a Tisza-frakció a legfőbb ügyészi tisztségre a köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltánról – a nap hírei

Jövő héten dönthet a Tisza-frakció a legfőbb ügyészi tisztségre a köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltánról. Így nyilatkozott Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Ezt megelőzően a miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte: tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, de nem látja biztosítottnak akár a kétharmados, akár a feles támogatást a Tisza-frakció részéről. Magyar Péter azt is közölte: a végleges döntést még nem hozták meg.

Amíg Tisza kormány van hatalmon, addig nem épül Magyarország területén ukrán kőolajtároló – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter az ellenzéki kritikákra és a hétvégi sajtóhírekre reagált. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország, bár meghívást kapott, nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködésnek, ahol a Naftohaz és Mol közötti memorandum megkötését közölték az ukrán sajtóorgánumok.

Még az idén többtízmilliárdos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány. Ezt a parlamentben közölte Magyar Péter.

Az idén és jövőre összesen 9,3 milliárd forintos program indul fogyatékossággal élők megsegítésére. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják.

Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben megszüntetik a pedagógusok tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás 2. ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat.

Jelentős, 172 százalékos volt a túljelentkezés a vízközmű-pályázaton - közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László kiemelte: a kormány a jövőben még több forrást szeretne biztosítani a hálózatok megújítására.

Megrendelte a debreceni Nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát a minisztérium – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint az állomás a TramTrain, a repülőtér és Debrecen új gazdasági övezeteinek kiszolgálásában is szerepet kaphat. A tanulmány a vasút, a villamos- és buszközlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók összehangolását is vizsgálja.

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban – közölte a BRFK. A nyomozást azután rendelték el, hogy a közlekedési és beruházási miniszter feljelentést tett az autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaságnak történő odaítélése miatt.

Visszavonja a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot. Az erről szóló rendelet a kabinet szerint 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek.

Visszafizetett az államnak 4,3 milliárd forintot a Kőnig Róbert által indított alapítvány - jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta, Kőnig Róbertet Orbán Viktor akkori miniszterelnök tavaly márciusban nevezte ki a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá, majd novemberben létrejött az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány.

Letette a parlamentben az esküjét Szekeres Pál, aki Lázár János helyét veszi át a Fidesz-frakcióban. Lázár János 25 év után búcsúzott el az Országgyűléstől.

Polyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja a tisztségre a Médiatanács elnökét jelölő eseti bizottság. A meghallgatáson arról beszélt, hogy jövőképe a médiabéke. A Fidesz-frakció nem támogatja a megválasztását.

Az amerikai elnök szerint Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomító ipara felett. Ezt közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Az ukrán elnök az X-en reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért, és egyeztet partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról.

Elítéli és nem ismeri el az Európai Unió az Oroszország által Ukrajna ideiglenesen megszállt területein tartott választásokat és azok eredményét – közölte az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint az orosz parlamenti választások ismét rávilágítottak az orosz demokrácia leépülésére.

Erőteljesen csökkent a kőolaj világpiaci ára hétfő délután az amerikai-iráni konfliktus megoldásával kapcsolatos várakozások hatására. Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 99 dolláron állt, csaknem kétheti mélypontra süllyedt.

Csehországban október elsejétől újra szabályozni fogja az üzemanyagok árát a kormány. Hasonlóan a tavaszi szabályozáshoz a pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait a tőzsdei árak alakulásának függvényében.

Aláírta a Siegfried Muresan EP-képviselő kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet a román államfő. A politikusnak az alkotmány szerint 10 napja van arra, hogy a kormány programjáról és névsoráról bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől.

A német diszkriminációellenes biztos szerint meg kellene indítani a betiltási eljárást az AfD ellen. Ferda Ataman a német szövetségi parlament alsóházát, a felsőházat és a szövetségi kormányzat tisztségviselőit azzal vádolta, hogy politikai számításból mindeddig visszariadtak az Alternatíva Németországnak párt betiltásától.

A CDU-nak a választási vereség után alapvető és hosszú távú kérdésekre kell választ adnia a következő napokban - mondta Friedrich Merz német kancellár. Az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU a szavazatok mindössze 4,9 százalékát szerezte meg, és kiesett a tartományi parlamentből.

Jövőre jelentősen emelné a turisták napi belépési díját Velence, hogy mérsékelje a tömegturizmust. A jelenlegi 5–10 eurós díj helyett a város mintegy 30 eurós összeget is elképzelhetőnek tart a kiemelten forgalmas napokon.