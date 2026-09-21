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Egy kislány szalad az iskolába iskolatáskával a hátán.
Nyitókép: Getty Images/primipil

Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány

Infostart / MTI

Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben három pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet: megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek - írta a kormany.hu hétfőn.

Emlékeztettek rá: eddig az iskolaigazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzésen volt kötelező részt vennie és bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szervezte. Emellett minden pedagógusnak és a gyakornoknak le kellett vizsgáznia a Nemzeti alaptantervből.

"Ez a centralizáció lehetőséget adott a képzések ideológiai befolyásolására, miközben nem alkalmazkodott az egyes oktatási intézmények eltérő továbbképzési igényeihez, az iskolák előtt álló helyi kihívásokhoz" - írták. Hozzátették: ezért a kormány átalakítja a pedagógusok továbbképzését, az első ütemben három pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet.

Mint írták, a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben az NKE korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Az NKE képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett, vidéki tanfolyamok.

Emellett ezentúl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből. További változás, hogy az oktatási intézmények saját belső képzéseket szervezhetnek, "amelyek gyors és testreszabott választ adhatnak a helyi igényekre és kihívásokra". A fenntartók a pedagógusok létszáma alapján normatív támogatást kapnak a saját továbbképzések finanszírozására.

Közölték azt is, a második ütemben visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat. Mivel a továbbképzések ötéves ciklust követnek, a már folyamatban lévő vagy elvégzett képzések beszámítanak a teljesítménybe - jegyezték meg.

Tudatták: a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus-szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus-továbbképzésben érintett tömörülések véleményét.

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Kezdőlap    Belföld    Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány

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