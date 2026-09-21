Megkapta a magáét a spanyol szövetségi kapitány

Az igazgatótanács kötelező jóváhagyási folyamatát követően zöld utat kapott a még a világbajnokság idején kezdeményezett, mostanra pedig hivatalossá is vált hosszabbítás. A válogatott történetében először született ilyen hosszú távú megállapodás szövetségi kapitánnyal. Hat évre szól, amely során három jelentős torna is vár a spanyol csapatra: a 2028-as Európa-bajnokság, a 2030-as világbajnokság és a 2032-es Európa-bajnokság, valamint a Nemzetek Ligája három kiírása (2027-ben, 2029-ben és 2031-ben).

Jelentős fizetésemeléssel ismerik el De la Fuente munkásságát, amely során három trófeát is szerzett a válogatottnak: a Nemzetek Ligáját, az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot. Az egyetlen torna, amelyet nem sikerült megnyernie, a 2025-ös Nemzetek Ligája volt; a végső győzelem Münchenben, a Portugália elleni tizenegyespárbajban csúszott ki Spanyolország kezéből.

A válogatott élén töltött időszaka immár 50 találkozót számlál. Mérlege 38 győzelem, 10 döntetlen és mindössze két vereség. Utóbbiakat a Skócia elleni (ez volt az egyetlen tétmérkőzésen elszenvedett kudarc), illetve a Kolumbia elleni londoni barátságos mérkőzés hozta.

A spanyol válogatott szeptember 26-án Anglia, szeptember 29-én Horvátország, október 3-án Csehország, majd október 6-án ismét Horvátország ellen játszik a Nemzetek Ligájában.

Luis de la Fuente, természetesen, a világbajnokságon sikerrel szerepelt játékosokra támaszkodik, de akad néhány új ember, mint Josep Martínez kapus (Internazionale), Dean Huijsen (Real Madrid), Iván Fresneda (Sporting CP) és Roberto Fernandez (Espanyol).