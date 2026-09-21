Semmire nem emlékszik az a brit turista, aki ájultra vert egy járókelőt Budapesten

A 21 éves angol férfi péntek este támadt rá egy 43 éves járókelőre a budapesti Szent István körúton, aki elvesztette az eszméletét. A gyanúsítottat súlyos testi sértés miatt hallgatták ki, de szabadlábon védekezik – tudatta az RTL.

Mint az RTL híradójában elhangzott: a zebrán átsétáló gyanútlan férfit többször fejbe rúgta a külföldi turista, aki a támadást megelőzően több járókelőt is megkergetett. A videófelvételt készítő taxis azt mondta: ő még nem látott ehhez hasonlót, pedig évek óta taxizik Budapesten.

A támadót egy biciklis fékezte meg, aki az RTL információi szerint egy fegyvert fogott a külföldi támadóra.

A megtámadott férfi könnyű sérüléseket szenvedett, a brit turista szabadlábon védekezik.