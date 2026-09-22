A vita középpontjában két elektromos autó, az E5 Sportback és az E7X áll – írja az Automobilwoche.

Bár az autókon az AUDI név szerepel, nem viselik a márka jól ismert négykarikás emblémáját – számol be róla a hvg.hu.

Az AUDI-t az Audi és a kínai SAIC közösen hozta létre kifejezetten a kínai piac számára, elsősorban a fiatalabb, technológia iránt érdeklődő vásárlókat megcélozva. A Kínának szánt autók azonban párhuzamos import révén Németországban is megjelentek. Az importőr állítja: a típusjóváhagyásukról, forgalomba helyezésükről, valamint a garanciális és értékesítés utáni szolgáltatásokról is gondoskodott.

A gyártó szerint ugyanakkor az AUDI modelleket hivatalosan nem exportálják Kínán kívülre az Audi által jóváhagyott értékesítési hálózaton keresztül. Emiatt a párhuzamos importból származó autók nem tartoznak az Audi európai szerviz- és támogatási rendszerébe.

Az Audi szerint a Kínán kívüli hivatalos márkaszervizek nem tudnak karbantartást végezni ezeken az autókon, így az európai vásárlók bajba kerülhetnek ha ilyen autókat vesznek.