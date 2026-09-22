Lemerült az elektromos autója az alagútban, hajmeresztő dologra vállalkozott a férfi

A hajmeresztő esetről a norvég TV2-nek egy autómentő, Thord Paulsen számolt be, aki ugyanabban a forgalmi dugóban állt. Minderről a hvg.hu adott hírt.

Elmondása szerint a mögötte lévő elektromos autó sofőrje egyszer csak odament hozzá, és megkérdezte, van-e nála létra. Mint kiderült, a férfi villanyszerelő volt, és azt tervezte, hogy felmászik az alagút mennyezetéhez, majd az ottani világítás elektromos hálózatára csatlakoztatja az autóját. Abban bízott, hogy amíg tart a dugó, annyi energiát tud szerezni, amennyivel legalább a következő töltőig eljut.

Paulsen szerint a lemerült elektromos autók nem számítanak ritkaságnak Norvégiában, ahol az új gépkocsik 98 százaléka már ilyen meghajtású.