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Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Külügyminisztérium: Magyarország figyelemmel kíséri a Kárpáti Nyolcak alakulását

Infostart / MTI

Nem tagja Magyarország a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de szoros figyelemmel kíséri annak létrehozását és további alakulását - tájékoztatott a Külügyminisztérium Sajtóosztálya az MTI megkeresésére hétfőn.

Azt írták: magyar részről az eseményt a helyszínen a kijevi nagykövetség vezetője, Ceglédi Ádám ideiglenes ügyvivő követte figyelemmel. A fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott, a közös dokumentumot Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia képviselői fogadták el - tették hozzá.

Volodimir Zelenszkij múlt pénteken jelentette be a Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő Kárpáti Nyolcak (C8) létrejöttét az új országcsoport első, nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében tartott csúcstalálkozóján. Az új kezdeményezés elősegíti a logisztika fejlesztését, a határokon átnyúló gazdasági együttműködést, valamint a közösségek jelentős támogatását - fűzte hozzá.

Az ukrán pénzügyminisztérium honlapján közzétett információ szerint a C8 egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása lesz. A csúcstalálkozó szervezői összeállítottak egy 34 projektből álló regionális portfóliót, amelynek összértéke mintegy 115 milliárd euró. A legfontosabb célterületek: ipar, energetika, közlekedés és logisztika, ingatlanok, valamint a digitális infrastruktúra.

A C8 megalakulásáról szóló bejelentésben szerepelt, hogy Magyarország is tagja a formációnak, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben napirend előtt azt mondta: Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak csoportosulásnak, meghívták, de nem fogadta el a meghívást.

A Naftohaz ukrán gáz- és olajipari vállalat vasárnap a Telegram-oldalán közölte, hogy memorandumot írtak alá a Mollal kőolajtermékek magyarországi tárolásáról a Kárpáti Nyolcak (C8) formátum első csúcstalálkozóján. Többéves előkészítő munka kezdődik az ukrán szénhidrogén tárolásával kapcsolatban - tudatta a Mol az MTI érdeklődésére hétfőn.

Magyar Péter ugyancsak hétfőn, az Országgyűlésben kijelentette, a Tisza-kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében. Megjegyezte: azt írta sms-ben Hernádi Zsoltnak, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójának, hogy elvárja, a Mol úgy bánjon az állammal, mint egy 25 százalékos tulajdonossal.

Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a parlamentben az azonnali kérdések keretében arról beszélt, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn azt mondta, Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak csoportosulásnak, de a magyar nagykövet ott volt az alakuló ülésen, "megírta a tagokat a magyar közmédia és a hírszolgáltatás", a kormányzattól pedig egész hétvégén nem érkezett cáfolat. Ezután szombaton az ukrán sajtóban "robbant a hír", miszerint a Mol és az ukrán Naftohaz együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá kőolajtermékek tárolásáról - közölte.

Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy további hosszú távú gázvásárlási szerződéseket kössenek? - kérdezte a kereszténydemokrata politikus.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt felelte, az ukrán tárolóról Magyar Péter miniszterelnök már elmondta a kormány véleményét.

A Mol nem tájékoztatta a kabinetet, mielőtt aláírta a szándéknyilatkozatot - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a Tisza-kormány alatt ez a tározó nem fog felépülni.

Arra is kitért, hogy jelen pillanatban is diverzifikálnak, vannak olyan területek, ahonnan nagyobb mennyiségben lehet a jövőben gázt beszerezni. Az ország gázellátása minden körülmények között biztosított lesz, az adott helyzetben a lehető legjobb áron - mondta.

A miniszter megerősítette Magyar Péter korábbi szavait, hogy Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak. Ez a miniszterelnök és a magyar kormány véleménye ebben a kérdésben - fogalmazott.

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Kezdőlap    Belföld    Külügyminisztérium: Magyarország figyelemmel kíséri a Kárpáti Nyolcak alakulását

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