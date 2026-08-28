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John Ratcliffe, a Központi Hírszerzõ Ügynökség, a CIA igazgatója az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának meghallgatásán Washingtonban 2026. március 18-án.
Nyitókép: Luke Johnson

Donald Trump után Szergej Lavrov is megszólalt a CIA igazgatójának moszkvai útjáról

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Az amerikai elnök és az orosz külügyminiszter is kommentálta a CIA igazgatójának moszkvai útját. Mindketten azt mondták, hogy ez csak egy átlagos találkozó volt.

Donald Trump amerikai elnök nem tulajdonított túl nagy jelentőséget John Ratcliffe moszkvai látogatásának. Hozzátette, hogy szerinte Oroszország nem fog a NATO-ra támadni. Minderről a Portfolio számolt be.

„Nem aggódom... egyáltalán. Nincs semmi probléma” – hangsúlyozta az Axiosnak, amikor az orosz fenyegetésről kérdezték. Kiemelte, hogy a CIA igazgatója félévente, vagy évente találkozik orosz kollégájával.

Trump narratíváját erősítette meg Szergej Lavrov nyilatkozata is, aki szerint ezek a találkozók teljesen átlagosak:

Nem voltam ott. Nekünk, akárcsak a világ többi részének, vannak szabályaink, amelyek szerint a hírszerző ügynökségek interakcióba lépnek. Ebben nincs semmi szokatlan. És abban sincs semmi szokatlan, hogy ezt csendben teszik

– hangsúlyozta Lavrov.

Szergej Nariskin, az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója korábban annyit árult el, hogy hírszerzési témák kerültek szóba a megbeszélésen.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump után Szergej Lavrov is megszólalt a CIA igazgatójának moszkvai útjáról

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