Donald Trump után Szergej Lavrov is megszólalt a CIA igazgatójának moszkvai útjáról

Donald Trump amerikai elnök nem tulajdonított túl nagy jelentőséget John Ratcliffe moszkvai látogatásának. Hozzátette, hogy szerinte Oroszország nem fog a NATO-ra támadni. Minderről a Portfolio számolt be.

„Nem aggódom... egyáltalán. Nincs semmi probléma” – hangsúlyozta az Axiosnak, amikor az orosz fenyegetésről kérdezték. Kiemelte, hogy a CIA igazgatója félévente, vagy évente találkozik orosz kollégájával.

Trump narratíváját erősítette meg Szergej Lavrov nyilatkozata is, aki szerint ezek a találkozók teljesen átlagosak:

Nem voltam ott. Nekünk, akárcsak a világ többi részének, vannak szabályaink, amelyek szerint a hírszerző ügynökségek interakcióba lépnek. Ebben nincs semmi szokatlan. És abban sincs semmi szokatlan, hogy ezt csendben teszik

– hangsúlyozta Lavrov.

Szergej Nariskin, az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója korábban annyit árult el, hogy hírszerzési témák kerültek szóba a megbeszélésen.