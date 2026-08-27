Drónraj ellen kellett bevetni a görög Patriot légvédelmet

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó egyik forrás elmondta hogy a görög katonai személyzet három rakétával, a szaúdi légvédelmi rendszerekkel együttműködve fogta el a drónokat a Vörös-tenger partvidékén fekvő Janbu régió légterében. Arról nem nyilatkozott, hogy hány drónt semmisítettek meg.

A hírt egy másik forrás is megerősítette.

Janbu régió arról ismert, hogy több jelentős olajfinomító is található a területén.

Görögország 2021-ben telepített Szaúd-Arábiába egy amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi üteget annak a görög-szaúdi megállapodásnak a keretében, amelynek célja a sivatagi királyság energialétesítményeinek a védelme.

A február 28-án kirobbant amerikai–izraeli–iráni fegyveres konfliktus kezdete óta ez volt a harmadik eset, hogy a görög katonai személyzet üzemeltetésében álló üteget bevetették. A görög szerepvállalás jól mutatja, hogy az európai NATO-tagországok egyre nagyobb részt vállalnak a Perzsa-öböl térségében található energiainfrastruktúra megvédelmezésében – emelte ki a Reuters.