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Nyitókép: Pixabay

Több ezer ember húz a helyére egy 400 tonnás műemlék várkastélyt – videó

Infostart

Több száz ember állt neki szerdán, hogy elmozdítson egy 400 tonnás épületet Hiroszaki várában, Japán északi részén. A műemléket hatalmas kötelek segítségével, több évnyi előkészítő munka után helyezik vissza eredeti helyére.

Az impozáns, háromszintes faépület – a történelmi emlékműnek számító vár fő bástyája – 2015-ben került 80 méterrel arrébb, hogy lehetővé tegyék az összeomlással fenyegető kőtámaszok megerősítését és helyreállítását. Az akkori mérnökök úgy döntöttek, hogy a műemléket szétszerelés nélkül, egyetlen darabban mozgatják. A tornyot fémsíneken emelték egy ideiglenes platformra, miközben az erőd alapjait aprólékos munkával újjáépítették.

Múlt szombat óta mintegy 80 fős csoportok váltják egymást, és minden egyes húzással csupán néhány centiméterrel kerül közelebb eredeti helyéhez a hatalmas torony. A helyi tisztviselők becslése szerint a különleges kötélhúzásban eddig mintegy 4000 ember vett részt, akiknek közös erőfeszítése közel öt méterrel mozdította előre az épületet.

„Olyan, mintha egy hegyet próbálnánk megmozgatni” – mondta az AFP francia hírügynökségnek Takahiro Kogawa 56 éves hiroszaki lakos.

Az önkormányzat szeptemberben nehézgépeket vet be, hogy befejezze a torony visszahelyezését. A végleges telepítés novemberben várható. Ezt követően a réztető és a homlokzatok további restaurálása következik, a megnyitót pedig 2033-ra tervezik.

A projekt egyik különlegessége, hogy a munkálatokba a helyi lakosságot is bevonták. „Azt akartuk, hogy mindenki fizikailag is megtapasztalhassa a történelmet” – mondta Hajaszaka Kenszuke, a restaurálási projekt vezetője.

„Az elmúlt két napban körülbelül 8000 jelentkezés érkezett az 1800 helyre, ami nagyjából négyszeres túljelentkezés, így nem mindenki tudott részt venni” – nyilatkozta a The Guardian című brit lapnak. „Nemcsak a városból, hanem Japán többi részéből és külföldről is; szép számmal érkeztek jelentkezők Délkelet-Ázsiából, Európából és Észak-Amerikából”, hogy részt vegyenek a húzásban.

A tornyot a 17. században villámcsapás pusztította el, majd a 19. század elején újjáépítették. Néhány évtizeddel később a kőalapzat állapota annyira leromlott, hogy az épületet ismét el kellett mozdítani eredeti helyéről. A tornyot végül 1915-ben állították vissza a helyére.

A mostani, nagyszabású, emberi erővel végzett műveletet hikiyának nevezik. A projekt vezetője elmondta, hogy ez egy hagyományos, Japánban már az ókor óta alkalmazott technika épületek és más szerkezetek mozgatására. Mint fogalmazott, céljuk az egyedülálló történelmi emlék továbbörökítése, miközben gondoskodnak arról, hogy a főtorony biztonságosan rögzüljön a helyére még az első havazások előtt. Különösen fontos ez az északi térségben, ahol télen jelentős mennyiségű hó hullik.

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Kezdőlap    Külföld    Több ezer ember húz a helyére egy 400 tonnás műemlék várkastélyt – videó

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