Drámai fordulat az orosz fegyverpiacon?

A Kremlhez közeli Világfegyver-kereskedelmi Elemzőközpont (CSAMTO) szerint Oroszország 2025-ben a globális fegyverpiac 12,55 százalékát adta, 15 milliárd dolláros exporttal. Az SZRU szerint azonban ezt az adatot semmilyen nyilvánosan elérhető információ nem támasztja alá – idézi a Defence Express beszámolóját a Portfolio.

Moszkva 2022 óta gyakorlatilag nem közöl adatokat a fegyverexport-szerződések teljesítéséről, így a CSAMTO becslése nem a tényleges szállításokra, hanem

elsősorban Vlagyimir Putyin kijelentésére épül, miszerint a fegyverexport több mint 15 milliárd dollár devizabevételt hozott.

A CSAMTO a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatait is megkérdőjelezte. A svéd intézet statisztikái ugyanakkor jelentősen eltérő képet mutatnak az orosz fegyverexport alakulásáról.

A SIPRI szerint Oroszország haditechnikai kivitele 2021 és 2025 között 64 százalékkal esett vissza a 2016–2020 közötti időszakhoz képest. Az ország részesedése a globális fegyverpiacon 21 százalékról 6,8 százalékra csökkent. Ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a SIPRI a szovjet időszakra visszanyúlóan nyilvántartja a fegyverkereskedelmi adatokat.

Az SZRU értékelése szerint Moszkva célja a fegyverexport visszaesésének elfedése. Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml ellenőrizhető szállítási adatok helyett saját nyilatkozataira és becsléseire támaszkodik, hogy Oroszország továbbra is vezető fegyverexportőrként jelenjen meg.