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Vladimir Putyin orosz elnök katonák sorfala elõtt halad el az ismeretlen katona moszkvai sírjánál tartott koszorúzási ünnepségen a náci Németország Szovjetunió elleni támadásának, a Barbarossa hadmûvelet kezdetének 85. évfordulóján, az Emlékezés és Gyász napján, 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Drámai fordulat az orosz fegyverpiacon?

Infostart

Bár Oroszország továbbra is a világ második legnagyobb fegyverexportőreként hivatkozik magára, az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZRU) szerint ezt sem ellenőrizhető adatok, sem a nemzetközi kutatóintézetek statisztikái nem támasztják alá.

A Kremlhez közeli Világfegyver-kereskedelmi Elemzőközpont (CSAMTO) szerint Oroszország 2025-ben a globális fegyverpiac 12,55 százalékát adta, 15 milliárd dolláros exporttal. Az SZRU szerint azonban ezt az adatot semmilyen nyilvánosan elérhető információ nem támasztja alá – idézi a Defence Express beszámolóját a Portfolio.

Moszkva 2022 óta gyakorlatilag nem közöl adatokat a fegyverexport-szerződések teljesítéséről, így a CSAMTO becslése nem a tényleges szállításokra, hanem

elsősorban Vlagyimir Putyin kijelentésére épül, miszerint a fegyverexport több mint 15 milliárd dollár devizabevételt hozott.

A CSAMTO a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatait is megkérdőjelezte. A svéd intézet statisztikái ugyanakkor jelentősen eltérő képet mutatnak az orosz fegyverexport alakulásáról.

A SIPRI szerint Oroszország haditechnikai kivitele 2021 és 2025 között 64 százalékkal esett vissza a 2016–2020 közötti időszakhoz képest. Az ország részesedése a globális fegyverpiacon 21 százalékról 6,8 százalékra csökkent. Ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a SIPRI a szovjet időszakra visszanyúlóan nyilvántartja a fegyverkereskedelmi adatokat.

Az SZRU értékelése szerint Moszkva célja a fegyverexport visszaesésének elfedése. Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml ellenőrizhető szállítási adatok helyett saját nyilatkozataira és becsléseire támaszkodik, hogy Oroszország továbbra is vezető fegyverexportőrként jelenjen meg.

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Észak-Korea jelenleg 8 ezer katonát állomásoztat Oroszország területén és még 10 ezer fegyverest fognak küldeni a szövetséges állam megsegítésére – erről beszélt ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Oroszországnak fel kell készülnie a harmadik világháborúra, csak így kerülhető el, hogy a konfliktus valóban bekövetkezzen – fejtegeti Alekszej Csadajev orosz politikai elemző a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában. Csadajev arról is beszél, hogy szerinte az európai országok sincsenek felkészülve egy Oroszországgal való háborúra, de ettől függetlenül nem hisznek Moszkvának, amikor az orosz vezetők arról beszélnek, hogy nem akarnak megtámadni EU-s országokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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