Országos vészhelyzetet hirdetett Spanyolország, nem bírnak a lángokkal – galéria

„Drámai helyzettel nézünk szembe, nemcsak Spanyolország különböző tartományaiban, hanem a szomszédos országok egyes régióiban is” – fogalmazott Pedro Sánchez miniszterelnök az X közösségi oldalon közzétett üzenetében, hozzátéve, hogy a kabinet minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósított.

A kormány a Katonai Vészhelyzeti Egység (UME) javaslatára aktiválta az európai válságkezelési mechanizmust annak érdekében, hogy legalább négy további tűzoltórepülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország két légi járművet már felajánlott segítségül.

Országszerte több erdőtűzzel is küzdenek a különböző hatóságok, de a figyelem a Madrid és Kasztília és León tartományokat érintő tüzekre összpontosul, amelyek miatt reggelig több mint 10 ezer embert kellett kitelepíteni, de azóta további, mintegy kilencezer embert érintő evakuálásokat is elrendeltek.

„Kritikus nap a mai a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt” – hangsúlyozta Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter újságíróknak, miután a vészhelyzet elrendelését követően átvette a szükséges műveletek irányítását Cenicientosban felállított parancsnoki központban.

A vészhelyzeti intézkedések a lakosság védelmére összpontosítanak ezen a napon - tette hozzá.

A tűzoltók erőfeszítései ellenére nem sikerült megakadályozni, hogy a San Martín de Valdeiglesiasban és a Villa del Pradóban tomboló tűz összeolvadjon, és jelenleg az a veszély is fenyeget, hogy a szomszédos tartományból, Burgohondo irányából közeledő tűz szintén egyesül velük.

A környéken öt regionális út továbbra is teljesen le van zárva, és 16 településen sem működik a távközlési hálózat.