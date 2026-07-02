Már bárki hozzáférhet a veszélyesnek ítélt mesterséges intelligenciákhoz is

Kedden bejelentette az Anthropic, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium feloldotta a Fable és Mythos elnevezésű mesterségesintelligencia-modelljeire vonatkozó exportkorlátozásokat, mindezt alig három héttel azután, hogy nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva felfüggesztették a legfejlettebb modellek elérhetőségét – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az amerikai kormány az utóbbi időben szigorúbban ellenőrzi az új modellek piacra lépését, mivel tart attól, hogy a fejlett mesterséges intelligenciát Kína, Oroszország vagy más ellenséges országok katonai hírszerzése visszaélésekre használhatja fel.

Egy június 12-én keltezett kormányrendelet miatt az Anthropic korlátozta a Mythos 5 és a Fable 5 modellek elérhetőségét, a múlt héten pedig a kormányzat már engedélyezte a Mythos 5 kiadását, ám ekkor még csak néhány, „megbízhatónak” minősített amerikai szervezet számára. Ezt azonban a kereskedelmi tárca visszavonta, így másnaptól megkezdik a hozzáférés helyreállítását.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az Anthropicnak címzett levelében megerősítette a döntést, ám kikötötte, hogy a minisztérium fenntartja az újraértékelés jogát a körülmények változása esetén, vagy ha a cég nem teljesíti a vállalásait.

A cég ígéretet tett rá, hogy felderíti és kezeli a modellekhez kapcsolódó biztonsági kockázatokat, együttműködik a kormányzattal a különböző protokollok kidolgozásában, és jelzi az esetleges rosszindulatú tevékenységeket.

Az Anthropic bevezetett egy új védelmi megoldást is, ami kifejezetten azt a technikát blokkolja, amelyet a kormányzat a Fable 5 kijátszására, azaz „feltörésére” alkalmasnak talált. Azonban a szakértők felhívták rá a figyelmet, hogy a Mythos-modellek rossz kezekben jelentősen felgyorsíthatják a kifinomult kibertámadásokat, különösen a bonyolult, gyakran több évtizedes rendszerekre épülő ágazatokban, mint amilyen a bankszektor is.