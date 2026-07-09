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Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Folytatódik az iráni háború: újabb katonai csapások mindkét oldalon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán - közölte a Központi Parancsokság (CENTCOM). Irán Kuvaitot és Bahreint bombázta, és a csapások kiterjesztésével fenyeget.

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse (CENTCOM) a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel, washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök, Donald Trump utasítására indult.

„Az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és civil legénységet veszélyeztető alaptalan agresszióért egy létfontosságú nemzetközi víziútvonalon” – olvasható a CENTCOM közleményében, utalva az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték.

Irán Kuvaitot és Bahreint bombázta, és a csapások kiterjesztésével fenyeget

Az iráni Forradalmi Gárda arról számolt be csütörtökön, hogy csapást mért amerikai támaszpontokra Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra.

A szervezet kilátásba helyezte, hogy támadásait kiterjeszti a régió más országaira is. Az állami Irib tévé által ismertetett közleményben a Forradalmi Gárda azt állította, hogy drón- és rakétatámadásokat indított az Arifjan és Ali Al-Salem nevű kuvaiti, valamint a Dzsuffair és Sejk Isza nevű bahreini amerikai támaszpontok infrastruktúrái és létesítményei ellen. Azzal is fenyegetőzött, hogy kiterjeszti válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana.

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