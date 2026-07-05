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Megsemmisült épületek romjai La Guaira kikötõvárosban 2026. június 30-án, miután hat nappal korábban két egymás utáni, 7,2-es és 7,5-ös erõsségû földrengés volt Venezuela északi partvidékén. A halálos áldozatok száma 1943, a sérültek száma meghaladja az tízezret.
Nyitókép: Miguel Gutiérrez

Még több halott Venezuelában

Infostart / MTI

A venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma 2954-re emelkedett, a sérültek száma pedig meghaladta a 16 500-at - közölte Jorge Rodríguez, a parlament elnöke.

A június 24-ei 7,2-es és 7,5-ös erősségű kettős földrengés óta a hatóságok 942 utórengést regisztráltak. A kezdeti rengések során mintegy 190 épület dőlt össze, további 850 pedig megrongálódott. Több mint 16 ezer ember vesztette el otthonát.

Bár csekély az esély arra, hogy további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A kutatómentők csütörtökön élve emeltek ki egy férfit egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. Az eset azért rendkívüli, mert a szakértők a nagy erejű földrengés utáni első 72 órát tekintik kritikus időszaknak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennél hosszabb idő után a romok alá szorult emberek túlélési esélyei meredeken csökkennek.

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VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
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2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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Tisza-kormány: 1000 milliárd feletti összeg ment az autópálya-koncessziókra, 12 pontban módosul az alaptörvény

Tisza-kormány: 1000 milliárd feletti összeg ment az autópálya-koncessziókra, 12 pontban módosul az alaptörvény

Vitézy Dávid közlekedési és beruházás miniszter Facebook-videóban számolt be róla, hogy a kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya-koncesszió átvilágátását. A miniszter elmondta, hogy a 35 évre megkötött, 24 ezer milliárdos szerződésből az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak. Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy a Tisza-kormány nevében benyújtja az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását. A javaslat 12 pontot tartalmaz, köztük a képviselők háromciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítését. A módosítás emellett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt hozna létre, csökkentené a sarkalatos törvények számát, és visszanevezné a vármegyéket megyékre. Cikkünk folyamatosan frissül a kormány legfrissebb döntéseivel.

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