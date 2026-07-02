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Házromok a La Guaira államban fekvõ Caraballedában 2026. június 29-én, miután öt nappal korábban két egymás utáni, 7,2-es és 7,5-ös erõsségû földrengés volt Venezuela északi partvidékén. A halálos áldozatok száma 1517, a sérültek száma meghaladja az ötezret.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Miguel Medina

Túlélő 8 nap után Venezuelában!

Infostart / MTI

Nyolc nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek csütörtökön.

Hernán Gilre az északi La Guaria állam Catia La Mar nevű városában találtak rá nemzetközi mentőegységek, a 43 éves biztonsági őrt a földrengés nyomán beomlott őrbódé törmelékei alól húzták ki.

A venezuelai mentőegységek három napon át tartó munkálatait az Egyesült Államokból, Costa Ricából, Salvadorból, Mexikóból, Chiléből és Portugáliából érkezett csapatok is segítették.

„Ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentésére” – közölte a sajtóval a sikeres mentés után Gil felesége.

La Guariát érintette leginkább a két, az ország északi részét sújtó, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés. Az államban számtalan épület omlott össze, a romokat pedig, amelyek alatt halottak vannak, a mentőegységek jól látható D betűvel jelölik, utalva a spanyol nyelv halottat jelentő "difunto" szavára.

Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke szerdán azt közölte, hogy – egy héttel a tragédia után – legkevesebb 2295 halálos áldozatról és több mint 11 ezer sérültről tudni.

Az érintett térségekbe több mint 26 ezer mentőt és 17 ezer önkéntest vezényeltek ki.

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