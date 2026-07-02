A támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során Európát vádolta a feszültségek eszkalálásával, és kijelentette, hogy Oroszország nem tud szemet hunyni az ilyen lépések felett. Moszkva továbbra is fokozni fogja a kijevi „rezsimre” gyakorolt nyomást a kitűzött célok elérése érdekében – tette hozzá.

A szóvivő ezzel reagált Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szavaira, aki azt hangoztatta, hogy új szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen, és növelni a rá gyakorolt nyomást.

Peszkov kifejtette: Európa részéről egyértelműen folyik az Oroszországgal szembeni feszültség fokozása.