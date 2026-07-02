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Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Moszkva súlyos eszkalációt helyezett kilátásba

Infostart / MTI

Oroszországban a hadsereg legfőbb parancsnoka tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt az éjszakai, Kijev ellen végrehajtott hatalmas orosz támadásról – közölte csütörtökön a Kreml, hozzátéve, hogy Moszkva továbbra is fokozni fogja a nyomást Ukrajnára céljainak elérése érdekében.

A támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során Európát vádolta a feszültségek eszkalálásával, és kijelentette, hogy Oroszország nem tud szemet hunyni az ilyen lépések felett. Moszkva továbbra is fokozni fogja a kijevi „rezsimre” gyakorolt nyomást a kitűzött célok elérése érdekében – tette hozzá.

A szóvivő ezzel reagált Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szavaira, aki azt hangoztatta, hogy új szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen, és növelni a rá gyakorolt nyomást.

Peszkov kifejtette: Európa részéről egyértelműen folyik az Oroszországgal szembeni feszültség fokozása.

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