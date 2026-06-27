Bűnösnek vallotta magát a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Donald Trump odadörrentett

Az amerikai vezető a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy „John Bolton az Egyesült Államok egy nagyon ostoba, labilis, alkalmatlan képviselője volt, aki épp most vallotta magát bűnösnek! Ez egy szörnyű ember, egy őrült, aki csak bajt akart és háborúkat szítani, és aki bárhová is ment, szükségtelenül terjesztette a halált és pusztítást. Remélhetőleg keményen elbánnak vele” – áll az elnöki bejegyzésben.

John Bolton pénteken bűnösnek vallotta magát egy washingtoni bíróságon minősített információkkal való visszaélés miatt. Korábban egyezséget kötött, beleegyezett a vádak egyikébe és egy több mint 2 millió dolláros pénzbírságba. John Boltonra az ítéletet október 28-án hirdetik ki. A volt elnöki tanácsadó akár öt év börtönbüntetésre is számíthat.

A Politico tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei titkosított dokumentumokat fedeztek fel a John Bolton otthonában végrehajtott házkutatás során. Ezek a dokumentumok tömegpusztító fegyverekkel, az Egyesült Államok ENSZ-missziójával és „az amerikai kormány stratégiai kommunikációjával” voltak kapcsolatban. A dokumentumokat „Bolton washingtoni belvárosi irodájában” találták meg – közölte akkor a Politico.