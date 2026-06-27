ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Genf, 2018. augusztus 23.John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó sajtóértekezlete az orosz partnerével folytatott genfi megbeszélés után, 2018. augusztus 23-án. (MTI/EPA/Martial Trezzini)
Nyitókép: MTI/EPA/Martial Trezzini

Bűnösnek vallotta magát a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Donald Trump odadörrentett

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szigorú büntetést vár volt nemzetbiztonsági tanácsadójára, John Boltonra, aki pénteken bűnösnek vallotta magát a bíróságon minősített iratok gondatlan kezelésének bűncselekményében.

Az amerikai vezető a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy „John Bolton az Egyesült Államok egy nagyon ostoba, labilis, alkalmatlan képviselője volt, aki épp most vallotta magát bűnösnek! Ez egy szörnyű ember, egy őrült, aki csak bajt akart és háborúkat szítani, és aki bárhová is ment, szükségtelenül terjesztette a halált és pusztítást. Remélhetőleg keményen elbánnak vele” – áll az elnöki bejegyzésben.

John Bolton pénteken bűnösnek vallotta magát egy washingtoni bíróságon minősített információkkal való visszaélés miatt. Korábban egyezséget kötött, beleegyezett a vádak egyikébe és egy több mint 2 millió dolláros pénzbírságba. John Boltonra az ítéletet október 28-án hirdetik ki. A volt elnöki tanácsadó akár öt év börtönbüntetésre is számíthat.

A Politico tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei titkosított dokumentumokat fedeztek fel a John Bolton otthonában végrehajtott házkutatás során. Ezek a dokumentumok tömegpusztító fegyverekkel, az Egyesült Államok ENSZ-missziójával és „az amerikai kormány stratégiai kommunikációjával” voltak kapcsolatban. A dokumentumokat „Bolton washingtoni belvárosi irodájában” találták meg – közölte akkor a Politico.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Bűnösnek vallotta magát a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Donald Trump odadörrentett

amerika

donald trump

john bolton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál
Hegedűs Zsolt szerint a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget.
 

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

38 fok fölött az Alpokban is

A tomboló forróság eléri Magyarországot

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Ha ma Budapesten tönkremegy egy pad vagy kátyús lesz egy út, a városlakó gyakran nem tudja, kihez kell fordulnia. A probléma ott kezdődik, hogy ezt sok esetben még maguk az üzemeltetők sem tudják egyértelműen megmondani. A fővárosban ugyanis kétszintű önkormányzati rendszer működik, amelyben a fővárosi és kerületi feladatok határai sok esetben elmosódnak. Fenntartói szürke zónák, torz felelősségi viszonyok és átfedő hatáskörök nehezítik az üzemeltetést, az átfogó fejlesztéseket pedig a széttagolt döntéshozatali rendszer lassítja. A végeredmény egy olyan intézményi struktúra, amely sokszor még a szereplők számára sem egyértelmű, és egyre nehezebben teszi kormányozhatóvá Budapestet. A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom ezen cikkében a főváros és a kerületek viszonyát, vagyis a kétszintű önkormányzatiság máig rendezetlen szerkezetét vizsgálom meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot

Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot

Bár a várandósság ténye már külföldön derült ki, a szülésre hazatért, mert ragaszkodott a saját magyar orvosához.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan president says she has faith rescuers will find survivors of deadly earthquakes

Venezuelan president says she has faith rescuers will find survivors of deadly earthquakes

At least 920 people have been killed in the quakes. The UN's aid chief says today is "crucial" for teams searching through the rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 11:08
Egy új uniós tervezet szerint a közvetítői díj is visszajárna, ha törlik a járatot
2026. június 27. 10:16
Sajtóértesülés: százezer embert is elbocsáthat a Volkswagen
×
×