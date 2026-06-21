Veszélyes füst gomolyog Los Angeles fölött, vészhelyzetet hirdettek

Karen Bass helyi idő szerint szombat este kiadott közleményében ígéretet tett arra, hogy a nagyváros Boyle Height negyedét érintő tűzvész megállítása érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesznek.

Az elsődleges feladatnak a mérgező anyagok eltávolítását és a jelentős környezeti katasztrófa megelőzését nevezte. Hozzátette, hogy a tűz által érintett lakosság egészsége és biztonsága okozza a legkomolyabb aggodalmat.

Jaime Moore, Los Angeles tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy a hűtőházban mintegy 40 tonna fagyasztott élelmiszert tároltak. Az épületen belül a rossz látási viszonyok rendkívül megnehezítik az oltást. Beszámolt arról, hogy

jelenleg az emberi egészségre és környezetre veszélyt jelentő biológiai anyagok ártalmatlanításán dolgoznak.

A hűtőházban szerdán csaptak fel a lángok, a környező területet sűrű füst borította be, ezért az érintett lakosság számára menedékhelyet nyitottak.

A polgármester által kihirdetett vészhelyzet megkönnyíti tagállami és szövetségi források igénybe vételét a védekezéshez.