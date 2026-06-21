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Nyitókép: Mario Tama/Getty Images

Veszélyes füst gomolyog Los Angeles fölött, vészhelyzetet hirdettek

Infostart / MTI

Vészhelyzetet hirdetett Los Angeles polgármestere egy hűtőházban napok óta pusztító tűz közegészségügyi következményei elleni hatékony fellépés érdekében.

Karen Bass helyi idő szerint szombat este kiadott közleményében ígéretet tett arra, hogy a nagyváros Boyle Height negyedét érintő tűzvész megállítása érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesznek.

Az elsődleges feladatnak a mérgező anyagok eltávolítását és a jelentős környezeti katasztrófa megelőzését nevezte. Hozzátette, hogy a tűz által érintett lakosság egészsége és biztonsága okozza a legkomolyabb aggodalmat.

Jaime Moore, Los Angeles tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy a hűtőházban mintegy 40 tonna fagyasztott élelmiszert tároltak. Az épületen belül a rossz látási viszonyok rendkívül megnehezítik az oltást. Beszámolt arról, hogy

jelenleg az emberi egészségre és környezetre veszélyt jelentő biológiai anyagok ártalmatlanításán dolgoznak.

A hűtőházban szerdán csaptak fel a lángok, a környező területet sűrű füst borította be, ezért az érintett lakosság számára menedékhelyet nyitottak.

A polgármester által kihirdetett vészhelyzet megkönnyíti tagállami és szövetségi források igénybe vételét a védekezéshez.

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